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Главного связиста Вооруженных сил России обвинили в мошенничестве
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РИА Новости

Главного связиста Вооруженных сил России обвинили в мошенничестве

16:44 21.01.2020
28039
© Фото : Минобороны РФХалил Арсланов
Халил Арсланов
© Фото : Минобороны РФ
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Военное следствие предъявило замначальника Генштаба ВС РФ генерал-майору Халилу Арсланову обвинение в хищении свыше 6,5 миллиарда рублей при реализации госконтракта, сообщили РИА Новости во Втором западном окружном военном суде Москвы.
Начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ заключили под стражу в прошлом октябре, вменив мошенничество с государственным контрактом на ремонт военной техники. Изначально, как следует из материалов суда, речь шла о трех контрактах с "Воентелекомом" на поставку запчастей и обслуживание техники на 640 миллионов рублей, а затем фабула расширилась.
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"Замглавы Генштаба ВС РФ Халил Арсланов обвиняется мошенничестве на сумму более 6,5 миллиарда рублей", - рассказали агентству в суде.
Кроме генерала, по уголовному делу проходят бывший глава "Воентелекома" Александр Давыдов, его зам Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а также представители Минобороны: начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник 1-го управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин.
Оглоблин - генерал-майор, звание же Кутахова не уточняется, но в биографии на сайте Минобороны он запечатлен с погонами полковника.
В рамках уголовного дела суд арестовал недвижимость и земельные участки Арсланова и его детей в Подмосковье, а также московскую квартиру сына. Стоимость активов не уточняется. Защита обжаловала четыре постановления следствия на этот счет, и сегодня суд должен огласить решение по жалобам.
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Крайний срок расследования установлен пока на уровне 6 февраля, но в дальнейшем может быть продлен.
Подведомственная Минобороны компания "Воентелеком" еще несколько лет назад оказалась в центре скандала из-за уголовного дела о хищениях, но тогда речь шла о других эпизодах.
В 2018 году за них были осуждены трое: экс-начальник отдела Главного управления связи ВС РФ полковник Александр Шевченко, бывший гендиректор 403-го Центрального ремонтного завода средств связи Александр Морозов, а также бизнесмен Игорь Дудин.
Суд установил, что сообщники поставили в войска старое оборудование под видом нового, похитив таким образом 147 миллионов рублей.
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Халил АрслановГенштаб ВС РоссииВооруженные силы РФПроисшествия
Популярные комментарии
Ну примите, наконец, в уголовном кодексе,- ПОЛНАЯ КОНФИСКАЦИЯ ДВИЖИМОЕ И НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВА. Иначе, как воровали, так и будут воровать. Если ворюги узнают, что в случае чего они потеряют все, то они подумают прежде чем воровать.
21 января, 17:42
Пашик Манукыан
2210000
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