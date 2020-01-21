Главного связиста Вооруженных сил России обвинили в мошенничестве

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Военное следствие предъявило замначальника Военное следствие предъявило замначальника Генштаба ВС РФ генерал-майору Халилу Арсланову обвинение в хищении свыше 6,5 миллиарда рублей при реализации госконтракта, сообщили РИА Новости во Втором западном окружном военном суде Москвы.

Начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ заключили под стражу в прошлом октябре, вменив мошенничество с государственным контрактом на ремонт военной техники. Изначально, как следует из материалов суда, речь шла о трех контрактах с "Воентелекомом" на поставку запчастей и обслуживание техники на 640 миллионов рублей, а затем фабула расширилась.

"Замглавы Генштаба ВС РФ Халил Арсланов обвиняется мошенничестве на сумму более 6,5 миллиарда рублей", - рассказали агентству в суде.

Кроме генерала, по уголовному делу проходят бывший глава "Воентелекома" Александр Давыдов, его зам Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а также представители Минобороны: начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник 1-го управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин.

Оглоблин - генерал-майор, звание же Кутахова не уточняется, но в биографии на сайте Минобороны он запечатлен с погонами полковника.

В рамках уголовного дела суд арестовал недвижимость и земельные участки Арсланова и его детей в Подмосковье, а также московскую квартиру сына. Стоимость активов не уточняется. Защита обжаловала четыре постановления следствия на этот счет, и сегодня суд должен огласить решение по жалобам.

Крайний срок расследования установлен пока на уровне 6 февраля, но в дальнейшем может быть продлен.

Подведомственная Минобороны компания "Воентелеком" еще несколько лет назад оказалась в центре скандала из-за уголовного дела о хищениях, но тогда речь шла о других эпизодах.

В 2018 году за них были осуждены трое: экс-начальник отдела Главного управления связи ВС РФ полковник Александр Шевченко, бывший гендиректор 403-го Центрального ремонтного завода средств связи Александр Морозов, а также бизнесмен Игорь Дудин.