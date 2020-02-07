В ЛНР заявили, что сбили пять БПЛА силовиков с начала года

ЛУГАНСК, 7 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила с начала года пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
1 февраля, 22:41ЛНР подаст иск в Международный уголовный суд за обстрел села
"С начала текущего года слаженными действиями подразделений противовоздушной обороны во взаимодействии с комплексом радиоэлектронной борьбы "Тритон 2М1" в зоне ответственности Народной милиции было сбито пять БПЛА, пытавшихся пересечь линию соприкосновения для ведения разведки и корректировки огня артиллерийских подразделений ВСУ", - заявил Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики активизировали полеты своих беспилотных летательных аппаратов вдоль линии соприкосновения.
3 февраля, 11:56СК возбудил дело после ранения мирного жителя при обстреле в ЛНР
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.