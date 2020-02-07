Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-07T18:39+0300
https://ria.ru/20200207/1564417218.html
В ЛНР заявили, что сбили пять БПЛА силовиков с начала года
https://cdn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3045:1713_1036x0_80_0_0_083ef85720d7ae42d83e4fe003639f97.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили, что сбили пять БПЛА силовиков с начала года

18:39 07.02.2020
303
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила с начала года пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
Военнослужащие в Донбассе
1 февраля, 22:41
ЛНР подаст иск в Международный уголовный суд за обстрел села
"С начала текущего года слаженными действиями подразделений противовоздушной обороны во взаимодействии с комплексом радиоэлектронной борьбы "Тритон 2М1" в зоне ответственности Народной милиции было сбито пять БПЛА, пытавшихся пересечь линию соприкосновения для ведения разведки и корректировки огня артиллерийских подразделений ВСУ", - заявил Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики активизировали полеты своих беспилотных летательных аппаратов вдоль линии соприкосновения.
Автомобиль Следственного комитета РФ
3 февраля, 11:56
СК возбудил дело после ранения мирного жителя при обстреле в ЛНР
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
1101001
Обсудить 0
Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныООНВ мире
Рекомендуем
Снегопад в ДНР
В ДНР заявили о гибели двух человек из-за боевых действий
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров проводит встречу с вице-президентом Венесуэлы
Певица Любовь Успенская
Любовь Успенская назвала размер своей пенсии
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Председатель СБ ООН прокомментировал решение Туниса отозвать постпреда
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
В Минпромторге оценили ситуацию с медицинскими масками
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД осудили попытки сделать из ОЗХО механизм реализации замыслов США
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечает на вопросы журналистов президентского пула на борту самолета
Самолет с российской делегацией приземлился в Сочи
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о ходе переговоров с Лукашенко тет-а-тет
Снегопад в ДНР
МЧС ДНР ввело режим чрезвычайной ситуации из-за снегопада
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Два высокопоставленных сотрудника МВФ уходят в отставку
Угольный разрез в Кемеровской области
В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Патрушев ответил на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы
Емкости с взрывчаткой в химической лаборатории боевиков по изготовлению отравляющих веществ и взрывчатки в подвале одного из домов в освобожденом пригороде Дамаска Думе
МИД прокомментировал заявление ОЗХО об утечке данных по "химатаке"
Знак на въезде в Мариуполь
Украина хочет создать две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
Владимир Пашков
Песков прокомментировал назначение премьером в ДНР россиянина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:06Президент Туркмении назначил двух вице-премьеров
06:47В НАТО заявили о российской угрозе в космосе
06:46СМИ: минюст США прекратил расследование против автопроизводителей
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
Лента новостейМолния