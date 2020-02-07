В ЛНР заявили, что сбили пять БПЛА силовиков с начала года

"С начала текущего года слаженными действиями подразделений противовоздушной обороны во взаимодействии с комплексом радиоэлектронной борьбы "Тритон 2М1" в зоне ответственности Народной милиции было сбито пять БПЛА, пытавшихся пересечь линию соприкосновения для ведения разведки и корректировки огня артиллерийских подразделений ВСУ", - заявил Осадчий на брифинге.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.