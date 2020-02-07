СК попросил арестовал замглавы Генштаба Арсланова

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. СК попросил арестовать начальника Главного управления связи СК попросил арестовать начальника Главного управления связи Вооруженных сил России – замглавы Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении свыше 6,5 миллиарда рублей.

Как заявил следователь в 235 гарнизонном военном суде, высокопоставленный военный через посредников угрожал физической расправой подчиненному генерал-майору Александру Оглоблину, чтобы тот не давал показания против него.

Арсланов не признал вину в хищении при поставках портативных радиостанций. По его словам, оборудование поставляется только для Минобороны и не имеет рыночной стоимости. Исходя из этого, генерал-полковник считает обвинения надуманными.

Кроме того, обвиняемый заявил, что его заманили в СК.

"Меня обманным путем пригласили на беседу, без адвоката, это все спровоцировано во имя дискредитации лично меня, моей деятельности и в моем лице - высшего руководства Вооруженных сил", - сказал Арсланов.

Хищения при поставках оборудования

Кроме генерала, по уголовному делу проходят бывший глава "Воентелекома" Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а также представители Минобороны: начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС Павел Кутахов и начальник 1-го управления Главного управления связи ВС Александр Оглоблин.

Подведомственная Минобороны компания "Воентелеком" не первый раз оказывается в центре скандала. Несколько лет назад она фигурировала в уголовном деле о хищениях, но тогда речь шла о других эпизодах.

В 2018 году за них были осуждены трое: экс-начальник отдела Главного управления связи ВС полковник Александр Шевченко, бывший гендиректор 403-го Центрального ремонтного завода средств связи Александр Морозов, а также бизнесмен Игорь Дудин.