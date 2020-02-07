Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-07T19:07+0300
https://ria.ru/20200207/1564416486.html
Новый рекорд посещаемости побит на выставке Сальвадора Дали в Манеже
https://cdn25.img.ria.ru/images/156394/06/1563940649_0:97:3072:1825_1036x0_80_0_0_ae7e89f09633b4fd1516aeada4a8dd70.jpg
РИА Новости

Новый рекорд посещаемости побит на выставке Сальвадора Дали в Манеже

19:07 07.02.2020
564
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство"
Выставка Сальвадор Дали. Магическое искусство
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Рекордное число людей посетили выставку испанского живописца Сальвадора Дали в московском Манеже в четверг, сообщили РИА Новости организаторы в пятницу.
"Вчера новый рекорд по посещаемости был – 9,8 тысячи человек", - рассказала собеседница агентства.
Ранее организаторы сообщили РИА Новости, что в среднем 9 тысяч человек ежедневно посещают экспозицию. В связи с большим наплывом посетителей было принято решение продлить часы ее работы. Так, в четверг, пятницу и субботу посетители смогут задержаться в выставочном пространстве до 22.00.
Выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство", на которой представлены более 180 произведений мастера (живопись, рисунки, акварели и гравюры), продлится до 25 марта. Впервые в Россию приехала картина "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941). Кроме того, на выставке можно увидеть такие картины, как "Невидимый человек", "Чувство скорости", "Ураново-атомная меланхолическая идиллия", "Максимальная скорость Мадонны Рафаэля", "Дали со спины, пишущий Галу со спины, увековеченную шестью виртуальными роговицами, временно отраженными в шести настоящих зеркалах".
Выставка Сальвадор Дали. Магическое искусство
28 января, 08:00Культура
Дали, великий и ужасный. Каким он был, рассказывают в "Манеже"
801005
КультураНовости культурыВыставкиСальвадор Дали
Рекомендуем
Кадр из сериала Игра престолов
Фанаты нашли "лазейку" в сюжете сериала "Игра престолов"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев рассказал о массовой драке на юге Казахстана
Айрат Хайруллин
Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн
Хинштейн предложить представить Хайруллина к награде посмертно
Производство питьевой бутилированной воды
В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
Данила Козловский в 6 сезоне сериала Викинги
Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
Кадр из клипа Meek Mill - Believe (feat. Justin Timberlake)
Джастин Тимберлейк и рэпер Meek Mill представили клип на трек Believe
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне
СМИ: минюст США прекратил расследование против автопроизводителей
Айрат Хайруллин
Биография Айрата Хайруллина
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко
Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
Объявления о наличии одноразовых масок на двери аптеки
Россия способна утроить выпуск защитных масок, заявил Мантуров
Раковая клетка в организме человека
Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
Айдар Акаев, старший сын первого президента Киргизии Аскара Акаева
В Москве умер сын экс-президента Киргизии, сообщили СМИ
Пляж Нячанга, Вьетнам
Туристические места Нячанга во Вьетнаме закрыли из-за коронавируса
Израильский истребитель F-16
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:06Президент Туркмении назначил двух вице-премьеров
06:47В НАТО заявили о российской угрозе в космосе
06:46СМИ: минюст США прекратил расследование против автопроизводителей
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
Лента новостейМолния