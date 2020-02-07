Новый рекорд посещаемости побит на выставке Сальвадора Дали в Манеже

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Рекордное число людей посетили выставку испанского живописца Сальвадора Дали в московском Манеже в четверг, сообщили РИА Новости организаторы в пятницу.

"Вчера новый рекорд по посещаемости был – 9,8 тысячи человек", - рассказала собеседница агентства.

Ранее организаторы сообщили РИА Новости, что в среднем 9 тысяч человек ежедневно посещают экспозицию. В связи с большим наплывом посетителей было принято решение продлить часы ее работы. Так, в четверг, пятницу и субботу посетители смогут задержаться в выставочном пространстве до 22.00.