Российский посол оценил вероятность введения Британией новых санкций

Британия вышла из ЕС 31 января 2020 года, в настоящее время идет переходный период, за который Лондон и Брюссель должны согласовать формат будущего сотрудничества. Этот период продлится до конца 2020 года, после чего Британия начнет жить как не член Евросоюза. Во время переходного периода все нормы и правила ЕС для Британии сохраняются.

"Пока анонсировано лишь одно - Великобритания вводит свой режим "закона Магнитского" в той интерпретации, в какой она была сделана в США и Канаде. То есть закон будет направлен не сугубо против России, а против серьезных нарушений прав человека в мире. По части остальных вещей в Великобритании пока молчат. Я не очень верю в то, что будут введены экономические санкции, поскольку это как раз будет мешать режиму либерализации экономики и торговли, на котором сейчас и строится концепция Brexit. Многое будет зависеть от нового климата, если он будет", - сказал посол российским журналистам в пятницу.

Вместе с тем он не исключил, что ЕС на переговорах по новым форматам сотрудничества после Brexit будет давить на Лондон и добиваться синхронизации действий во внешней политике.

"Все, что делает Евросоюз, будет перенято Великобританией как продолжение политики, поскольку одна из основных тем, которую хочет навязать Брюссель - это продолжение реализации совместной внешней политики, в первую очередь в сферах безопасности и обороны. А санкционный режим - это неотъемлемая часть", - сказал Келин.

В октябре 2018 года британское правительство заявило, что после выхода из ЕС Британия начнет применение собственного санкционного законодательства. Кабинет министров пообещал опубликовать национальные списки лиц, подпадающих под санкции, "в обычном режиме" в электронной базе законодательных документов.

Закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского", позволяющей властям Британии вводить санкции в отношении тех, кто нарушает права человека, вступил в силу 24 мая 2018 года, получив одобрение королевы Великобритании Елизаветы II. Законом предусмотрено, что он будет применяться только после выхода Великобритании из ЕС. Авторами данного закона значатся глава МИД Великобритании (на время внесения документа) Борис Джонсон и замглавы МИД Тарик Ахмад.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.