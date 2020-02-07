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Посол России в Британии прокомментировал развитие дела Скрипалей
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РИА Новости

Посол России в Британии прокомментировал развитие дела Скрипалей

18:07 07.02.2020
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© AP Photo / Ronald ZakАндрей Келин. Архивное фото
Андрей Келин. Архивное фото
© AP Photo / Ronald Zak
ЛОНДОН, 7 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Интерес к делу Скрипалей будет подогреваться в британском обществе, следует ожидать продолжения истории по аналогии с делом Литвиненко, считает посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
"Я уверен, что продолжение следует. Сейчас тут идет коронерское расследование, оно закончится, и начнется формальный суд. Все это мы уже видели в деле Литвиненко. Пока все идет по такой же модели. Все это долгоиграющий вопрос, он будет подниматься, пропадать, вновь подниматься. Ничем хорошим он не грозит, он все время бросает тень на отношения (России и Британии - ред.)", - сказал посол российским журналистам в пятницу.
Отношения между Москвой и Лондоном за последние несколько лет ухудшились из-за так называемого дела Скрипалей. В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Британская сторона не представила никаких документов о расследовании и не допустила контактов Скрипаля со СМИ.
Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.
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3 февраля, 05:09
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