Посол России в Британии прокомментировал развитие дела Скрипалей

"Я уверен, что продолжение следует. Сейчас тут идет коронерское расследование, оно закончится, и начнется формальный суд. Все это мы уже видели в деле Литвиненко. Пока все идет по такой же модели. Все это долгоиграющий вопрос, он будет подниматься, пропадать, вновь подниматься. Ничем хорошим он не грозит, он все время бросает тень на отношения (России и Британии - ред.)", - сказал посол российским журналистам в пятницу.