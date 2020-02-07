Премьер Черногории опроверг сообщения о "заморозке" закона о церквях

БЕЛГРАД, 7 фев – РИА Новости. Премьер Черногории Душко Маркович опроверг сообщения о готовности приостановить действие закона о религиозных объединениях, вызвавшего массовые протесты в стране.
Источники в черногорской оппозиции ранее заявили СМИ, что комиссар по вопросам расширения ЕС Оливер Варгели после встречи с Марковичем сообщил, что власти страны готовы приостановить действие закона о церквях.
"Нет приостановки действия закона, но есть разговор по всем вопросам, а также возможность для Митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви инициировать проверку закона на соответствие конституции. На следующей неделе будет предложена и дата для начала переговоров", - заявил Маркович изданию Vijesti.
Варгели в пятницу находится в Подгорице, где после встречи с премьером, а затем оппозицией, разговаривает с митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием. Маркович ранее официально призвал архиерея к диалогу.
В крупнейшем шествии и молебне в защиту Сербской православной церкви (СПЦ) в минувшее воскресенье в Подгорице, по оценкам духовенства, приняли участие около 60 тысяч человек. Как сообщал РИА Новости ректор Цетинской семинарии протоиерей-ставрофор Гойко Перович, по четвергам и воскресеньям шествия верующих и молебны собирают в Черногории до 150 тысяч человек.
В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих выразить поддержку и писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории. Синод Русской церкви призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.