Премьер Черногории опроверг сообщения о "заморозке" закона о церквях

БЕЛГРАД, 7 фев – РИА Новости. Премьер Премьер Черногории Душко Маркович опроверг сообщения о готовности приостановить действие закона о религиозных объединениях, вызвавшего массовые протесты в стране.

Источники в черногорской оппозиции ранее заявили СМИ, что комиссар по вопросам расширения ЕС Оливер Варгели после встречи с Марковичем сообщил, что власти страны готовы приостановить действие закона о церквях.

"Нет приостановки действия закона, но есть разговор по всем вопросам, а также возможность для Митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви инициировать проверку закона на соответствие конституции. На следующей неделе будет предложена и дата для начала переговоров", - заявил Маркович изданию Vijesti.

Варгели в пятницу находится в Подгорице, где после встречи с премьером, а затем оппозицией, разговаривает с митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием. Маркович ранее официально призвал архиерея к диалогу.

В крупнейшем шествии и молебне в защиту Сербской православной церкви (СПЦ) в минувшее воскресенье в Подгорице, по оценкам духовенства, приняли участие около 60 тысяч человек. Как сообщал РИА Новости ректор Цетинской семинарии протоиерей-ставрофор Гойко Перович, по четвергам и воскресеньям шествия верующих и молебны собирают в Черногории до 150 тысяч человек.