Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-02-07T17:47+0300
https://ria.ru/20200207/1564414412.html
Премьер Черногории опроверг сообщения о "заморозке" закона о церквях
https://cdn24.img.ria.ru/images/156309/68/1563096878_0:182:3013:1877_1036x0_80_0_0_a9b0ec4383fe200a5bd914262cc15804.jpg
РИА Новости

Премьер Черногории опроверг сообщения о "заморозке" закона о церквях

17:47 07.02.2020
183
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Черногории Душко Маркович
Премьер-министр Черногории Душко Маркович
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Черногории Душко Маркович. Архивное фото
БЕЛГРАД, 7 фев – РИА Новости. Премьер Черногории Душко Маркович опроверг сообщения о готовности приостановить действие закона о религиозных объединениях, вызвавшего массовые протесты в стране.
Источники в черногорской оппозиции ранее заявили СМИ, что комиссар по вопросам расширения ЕС Оливер Варгели после встречи с Марковичем сообщил, что власти страны готовы приостановить действие закона о церквях.

"Нет приостановки действия закона, но есть разговор по всем вопросам, а также возможность для Митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви инициировать проверку закона на соответствие конституции. На следующей неделе будет предложена и дата для начала переговоров", - заявил Маркович изданию Vijesti.

Варгели в пятницу находится в Подгорице, где после встречи с премьером, а затем оппозицией, разговаривает с митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием. Маркович ранее официально призвал архиерея к диалогу.
Церковь Святого Николы в Улцине
18 января, 18:31Религия и мировоззрение
Митрополит Иларион считает, что Джуканович повторяет ошибки Порошенко
В крупнейшем шествии и молебне в защиту Сербской православной церкви (СПЦ) в минувшее воскресенье в Подгорице, по оценкам духовенства, приняли участие около 60 тысяч человек. Как сообщал РИА Новости ректор Цетинской семинарии протоиерей-ставрофор Гойко Перович, по четвергам и воскресеньям шествия верующих и молебны собирают в Черногории до 150 тысяч человек.
В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих выразить поддержку и писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории. Синод Русской церкви призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.
Фундамент храма Александра Невского на острове Святой Стефан в Черногории
30 декабря 2019, 10:08Религия и мировоззрение
РПЦ предупредила о последствиях принятия в Черногории закона о церквях
201053
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеДушко МарковичНовости - Религия и мировоззрениеЧерногория
Рекомендуем
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне
СМИ: минюст США прекратил расследование против автопроизводителей
Сбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
СМИ: власти Черногории готовы приостановить действие закона о церквях
Бюст Гомера в Лувре
Фестиваль раннехристианского искусства пройдет в Москве
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев рассказал о массовой драке на юге Казахстана
Кадр из клипа Meek Mill - Believe (feat. Justin Timberlake)
Джастин Тимберлейк и рэпер Meek Mill представили клип на трек Believe
Кадр из сериала Игра престолов
Фанаты нашли "лазейку" в сюжете сериала "Игра престолов"
П/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
Эксперт назвал Альянс религиозных свобод инструментом вмешательства
Церковь Спаса на Берестове в Киеве
Миссия ЮНЕСКО в Киеве изучит состояние главных религиозных памятников
Сергей Ряховский
Ряховский назвал Альянс религиозных свобод политической организацией
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн
Хинштейн предложить представить Хайруллина к награде посмертно
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Во ФСИН положительно оценили рост числа священников в ОНК
Памятник А.С.Пушкину и Страстной монастырь в Москве
РПЦ: "Новый мир" не будут выселять из бывших помещений монастыря
Кадр из 3 сезона сериала Очень странные дела
Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
Раковая клетка в организме человека
Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
Жители Гонконга в защитных масках в вагоне поезда метро
В Гонконге отменили крупную международную выставку из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:06Президент Туркмении назначил двух вице-премьеров
06:47В НАТО заявили о российской угрозе в космосе
06:46СМИ: минюст США прекратил расследование против автопроизводителей
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
Лента новостейМолния