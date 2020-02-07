СМИ: власти Черногории готовы приостановить действие закона о церквях

"Еврокомиссар по соседской политике и расширению ЕС Оливер Варгели сказал, что премьер Душко Маркович сообщил ему о готовности правительства временно отложить действие закона о религиозных объединениях", - сообщил портал издания Vijesti со ссылкой на источник в оппозиции, с которой встречался Варгели.

В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В Сербской православной церкви опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал верующих выразить поддержку и писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории. Синод Русской церкви призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.