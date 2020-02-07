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Религия и мировоззрение
2020-02-07T16:25+0300
https://ria.ru/20200207/1564408534.html
СМИ: власти Черногории готовы приостановить действие закона о церквях
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564181507_0:164:3059:1884_1036x0_80_0_0_3dfcb7dc7c46133387df32d1c5dbfdd4.jpg
РИА Новости

СМИ: власти Черногории готовы приостановить действие закона о церквях

16:06 07.02.2020 (обновлено: 16:25 07.02.2020)
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© РИА Новости / Даниил Африн / Перейти в фотобанкСбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
Сбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
© РИА Новости / Даниил Африн
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БЕЛГРАД, 7 фев – РИА Новости. Комиссар по вопросам расширения ЕС Оливер Варгели после встречи с премьером Черногории Душко Марковичем сообщил, что власти страны готовы приостановить действие закона о церквях, вызвавшего массовые протесты, сообщил портал издания Vijesti со ссылкой на источник.
Варгели в пятницу находится с визитом в Подгорице.
"Еврокомиссар по соседской политике и расширению ЕС Оливер Варгели сказал, что премьер Душко Маркович сообщил ему о готовности правительства временно отложить действие закона о религиозных объединениях", - сообщил портал издания Vijesti со ссылкой на источник в оппозиции, с которой встречался Варгели.
В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В Сербской православной церкви опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал верующих выразить поддержку и писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории. Синод Русской церкви призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.
Участники мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
2 февраля, 17:07Религия и мировоззрение
ЕСПЧ отклонил требование по запрету закона о церквях в Черногории
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Религия и мировоззрениерелигияОливер ВаргелиДушко МарковичБелград (округ)Белград (город)Подгорица (город)В мире
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