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В Подольске школьник умер на уроке физкультуры
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РИА Новости

В Подольске школьник умер на уроке физкультуры

17:45 07.02.2020 (обновлено: 18:06 07.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Дмитриев / Перейти в фотобанкСпортивный зал
Спортивный зал
© РИА Новости / Дмитрий Дмитриев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В одной из школ Подольска девятиклассник умер на уроке физкультуры, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
По предварительным данным, подростку стало плохо во время игры в баскетбол: он сел на скамейку и потерял сознание. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала его смерть.
"Изучением медкарты школьника установлено наличие у него сердечного заболевания, однако это позволяло посещать уроки физкультуры, к ним он был допущен", — сказала Врадий.
Следователи начали проверку. Они опрашивают учеников и работников школы, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
29 мая 2019, 15:29
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Ольга ВрадийСледственный комитет РФМосковская область (Подмосковье)ПодольскРоссияПроисшествия
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