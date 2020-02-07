В Подольске школьник умер на уроке физкультуры

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В одной из школ В одной из школ Подольска девятиклассник умер на уроке физкультуры, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

По предварительным данным, подростку стало плохо во время игры в баскетбол: он сел на скамейку и потерял сознание. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала его смерть.

"Изучением медкарты школьника установлено наличие у него сердечного заболевания, однако это позволяло посещать уроки физкультуры, к ним он был допущен", — сказала Врадий.