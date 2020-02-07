В Подольске школьник умер на уроке физкультуры

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В одной из школ Подольска девятиклассник умер на уроке физкультуры, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
По предварительным данным, подростку стало плохо во время игры в баскетбол: он сел на скамейку и потерял сознание. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала его смерть.
"Изучением медкарты школьника установлено наличие у него сердечного заболевания, однако это позволяло посещать уроки физкультуры, к ним он был допущен", — сказала Врадий.
Следователи начали проверку. Они опрашивают учеников и работников школы, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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