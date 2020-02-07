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https://ria.ru/20200207/1564414102.html
Модуль SputnikPro впервые прошел в Таджикистане
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РИА Новости

Модуль SputnikPro впервые прошел в Таджикистане

17:42 07.02.2020 (обновлено: 17:50 07.02.2020)
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© Sputnik / Амир ИсаевМодуль SputnikPro прошел в Таджикистане
Модуль SputnikPro прошел в Таджикистане
© Sputnik / Амир Исаев
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik расширяет географию своего образовательного проекта SputnikPro: его мастер-классы впервые прошли в Таджикистане. Двухдневный модуль был организован медиагруппой совместно с посольством России в Душанбе.
"СМИ должны служить действенным механизмом общественного контроля, активизировать прямой предметный диалог между гражданами и властью, являться инициаторами полезных инициатив, в том числе образовательных, – сказал, приветствуя слушателей, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов. – Уверен, что новые знания будут полезны как начинающим журналистам и блогерам, так и тем, кто давно в профессии".
"МИА "Россия сегодня" – одно из самых технологически продвинутых медиа в мире. Мы считаем своей обязанностью делиться теми инновациями, которые освоили сами, технологиями, которыми владеем, с коллегами и в России, и странах дальнего и ближнего зарубежья. SputikPro – это своего рода посол доброй воли", – подчеркнула заместитель главного редактора "России сегодня" Наталья Лосева, чей мастер-класс был посвящен актуальным трендам в СМИ.
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Василий Конов поделился опытом работы спортивного журналиста, начальник отдела "Общество" сайта RIA.ru Екатерина Петухова раскрыла аудитории секреты написания лонгридов. Руководитель студии веб-дизайна Юлия Степанова рассказала об оформлении новостного контента на цифровых платформах, а специальный фотокорреспондент, лауреат World Press Photo Владимир Песня провел мастер-класс по репортажной съемке.
© Sputnik / Амир ИсаевМодуль SputnikPro прошел в Таджикистане
Модуль SputnikPro прошел в Таджикистане
© Sputnik / Амир Исаев
Модуль SputnikPro прошел в Таджикистане
Среди слушателей были не только сотрудники таджикских СМИ и студенты, но и дети. "Мы блогеры. Нас зовут Симин и Суман. Мы хотим в будущем стать журналистами, поэтому с удовольствием будем посещать такие тренинги", – сказали две 13-летние девочки, которых на модуль привела мама.
"Главный показатель – это реакция аудитории. Было очень много вопросов, слушали очень внимательно. Просили, если будет возможность, приехать еще раз и рассказать что-нибудь еще", – поделился впечатлениями Василий Конов.
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SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3000 слушателей из 80 государств.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 11 миллионов. В 23 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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