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Самолеты Ту-142 отработали слежку за подлодками в Арктике
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РИА Новости

Самолеты Ту-142 отработали слежку за подлодками в Арктике

17:41 07.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПротиволодочный самолет ТУ-142
Противолодочный самолет ТУ-142
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Противолодочный самолет ТУ-142 . Архивное фото
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Экипажи российских дальних противолодочных самолетов Ту-142 потренировались искать и следить за подводными лодками в Арктике, сообщили в пятницу в пресс-службе Северного флота.
"В ходе проведения полетов экипажи трех дальних противолодочных самолетов Ту-142 из состава армии ВВС и ПВО Северного флота отработали задачи по предназначению – поиск и слежение за подводными лодками условного противника со сбросом средств поиска", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что полеты проводились над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и Баренцева моря. Экипажи также провели тренировку по постановке гидроакустических буев и приему передаваемой ими информации. Самолетам также пришлось пройти заданным курсом над безориентирной местностью и без помощи в навигации с земли. Длительность полета составила более девяти часов.
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Баренцево мореТу-142АрктикаРоссияБезопасность
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