Самолеты Ту-142 отработали слежку за подлодками в Арктике

"В ходе проведения полетов экипажи трех дальних противолодочных самолетов Ту-142 из состава армии ВВС и ПВО Северного флота отработали задачи по предназначению – поиск и слежение за подводными лодками условного противника со сбросом средств поиска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты проводились над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и Баренцева моря. Экипажи также провели тренировку по постановке гидроакустических буев и приему передаваемой ими информации. Самолетам также пришлось пройти заданным курсом над безориентирной местностью и без помощи в навигации с земли. Длительность полета составила более девяти часов.