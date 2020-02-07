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Гимнастка Солдатова рассказала о пережитом "моральном ужасе и шоке"
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РИА Новости

Гимнастка Солдатова рассказала о пережитом "моральном ужасе и шоке"

17:40 07.02.2020 (обновлено: 18:06 07.02.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлександра Солдатова
Александра Солдатова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова заявила, что пережила много неприятных эмоций в последние два дня, подчеркнув, что чувствует себя хорошо.
В четверг в СМИ появилась информация, что Солдатова госпитализирована после попытки суицида. Позже в НИИ Склифосовского РИА Новости заявили, что гимнастка находится в больнице, состояние удовлетворительное. В итоге сначала тренер Солдатовой Анна Дьяченко, а затем и сама спортсменка выступили с заявлениями, опровергнув информацию о попытке покончить с собой.
Ранее в пятницу РИА Новости сообщили в НИИ Склифософского, что Солдатова находится в больнице в состоянии средней тяжести.
"Хочу сказать "спасибо" за то, что писали много приятных слов, - "поправляйся, выздоравливай", но сейчас это немного неактуально, потому что я жива, я здорова. Хочу сказать, что со мной все прекрасно, чувствую я себя просто отлично. Я в колоссальном шоке от этой ситуации, не представляю, какой ужас пережили мои родители, друзья, тренеры, это за гранью разумного", - сказала Солдатова в видеообращении, которое опубликовано на ее странице в Instagram.
"Вся эта ситуация переходит границы. Я всего-то на завтраке порезалась ножом. Появились какие-то слухи. Не верьте всему, что пишут. Надеюсь, что все, кто пострадал от этой ситуации, в том числе я, скоро придут в себя. Я за два дня пережила моральный ужас и шок. В воскресенье я буду выступать в гала-концерте (на этапе Гран-при в Москве), до встречи на Гран-при", - добавила она.
Александра Солдатова
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Солдатова - четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике. На днях она не вошла в состав национальной команды на московский этап Гран-при, который пройдет 7-9 февраля.
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