Гимнастка Солдатова рассказала о пережитом "моральном ужасе и шоке"

"Хочу сказать "спасибо" за то, что писали много приятных слов, - "поправляйся, выздоравливай", но сейчас это немного неактуально, потому что я жива, я здорова. Хочу сказать, что со мной все прекрасно, чувствую я себя просто отлично. Я в колоссальном шоке от этой ситуации, не представляю, какой ужас пережили мои родители, друзья, тренеры, это за гранью разумного", - сказала Солдатова в видеообращении, которое опубликовано на ее странице в Instagram.