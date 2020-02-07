В Екатеринбурге горел склад на площади 450 "квадратов"

Сообщение о пожаре поступило в 13.24 (11.24 мск).

"В 15.03 (13.03 мск) пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение в здании по производству и хранению пластиковых изделий на улице Маневровой в Екатеринбурге. Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой помещения и высокой интенсивностью горения. Пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.

Позднее МЧС уточнило, что проливка конструкций также завершена. "В 18.04 (16.04 мск) пожару на улице Маневровой в Екатеринбурге дан общий отбой. Пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций", - информирует спасательное ведомство.