В Екатеринбурге горел склад на площади 450 "квадратов"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Пожарные в Екатеринбурге ликвидировали пожар в здании по производству и хранению пластиковых изделий на площади 450 квадратных метров, сообщает в пятницу ГУ МЧС по Свердловской области.
Сообщение о пожаре поступило в 13.24 (11.24 мск).
"В 15.03 (13.03 мск) пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение в здании по производству и хранению пластиковых изделий на улице Маневровой в Екатеринбурге. Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой помещения и высокой интенсивностью горения. Пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.
Позднее МЧС уточнило, что проливка конструкций также завершена. "В 18.04 (16.04 мск) пожару на улице Маневровой в Екатеринбурге дан общий отбой. Пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций", - информирует спасательное ведомство.
Для контроля над состоянием воздуха в районе пожара работает передвижная инженерно-химическая лаборатория, превышения ПДК не зарегистрировано. Причина пожара устанавливается, уточняет ведомство.
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