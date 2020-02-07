Вершинин обсудил с послом Ирана ситуацию в Сирии

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Замминистра иностранных дел РФ Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и посол Ирана в России Казем Джалали в пятницу обсудили ситуацию вокруг Сирии, говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны обсудили ряд актуальных вопросов международной и региональной проблематики, в том числе складывающуюся ситуацию вокруг Сирии, выразили поддержку налаживанию работы Конституционного комитета в Женеве", - отметили в министерстве.

Кроме того, стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение плодотворного взаимодействия в рамках "астанинского формата".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.