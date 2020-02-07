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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-07T17:39+0300
https://ria.ru/20200207/1564413731.html
Вершинин обсудил с послом Ирана ситуацию в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/155544/29/1555442991_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_46f04efdaa13ef77e0ff4f6939e17981.jpg
РИА Новости

Вершинин обсудил с послом Ирана ситуацию в Сирии

17:37 07.02.2020 (обновлено: 17:39 07.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и посол Ирана в России Казем Джалали в пятницу обсудили ситуацию вокруг Сирии, говорится в сообщении МИД РФ.
"Стороны обсудили ряд актуальных вопросов международной и региональной проблематики, в том числе складывающуюся ситуацию вокруг Сирии, выразили поддержку налаживанию работы Конституционного комитета в Женеве", - отметили в министерстве.
Кроме того, стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение плодотворного взаимодействия в рамках "астанинского формата".
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииКазем ДжалалиСергей ВершининВойна в СирииМИД РФСирияВ мире
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