От субсидий авиаперевозок на Кубань выиграют и регион, и туристы

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Субсидирование авиаперевозок в Геленджик и Анапу в межсезонье позволит увеличить турпоток на курорты Краснодарского края и в целом положительно скажется на экономике региона, убежден советник руководителя Ростуризма, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) . Субсидирование авиаперевозок в Геленджик и Анапу в межсезонье позволит увеличить турпоток на курорты Краснодарского края и в целом положительно скажется на экономике региона, убежден советник руководителя Ростуризма, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин

Накануне о намерении организовать субсидирование авиаперевозок в Геленджик и Анапу в низкий сезон журналистам сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . По его словам, первые договоренности уже достигнуты в отношении маршрута Санкт-Петербург-Геленджик, а запустить проект планируется в октябре текущего года. Благодаря финансированию со стороны федерации и регионов, туристы смогут купить билеты по сниженному тарифу, подчеркнул Кондратьев.

По словам Горина, подобные программы субсидирования "однозначно способствуют привлечению туристов на курорты".

"Особенно это важно в межсезонье. В высокий летний сезон загрузка курортов в Краснодарском крае очень хорошая. К сожалению, недооценен и недозагружен период межсезонья, хотя в апреле, мае, сентябре, октябре, даже в ноябре там комфортная погода, доступные цены. И задача - сделать курорты Кубани круглогодичными. Этому способствуют программы пакетных туров, в том числе по оздоровительному туризму. Есть очень бюджетные, доступные варианты такого туризма. И если подключить к этому программу субсидирования, получится очень интересное предложение для туристов, потому что 50-70% расходов на поездку – это стоимость перелета", - рассказал РИА Новости Горин.

Он отметил, что от субсидий на авиаперевозки выиграют, прежде всего, туристы, но при этом большая загрузка будет у санаториев, гостиниц, у объектов турпоказа и, конечно, у авиакомпаний.