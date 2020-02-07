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Краснодарский край
2020-02-07T17:29+0300
https://ria.ru/20200207/1564413181.html
От субсидий авиаперевозок на Кубань выиграют и регион, и туристы
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РИА Новости

От субсидий авиаперевозок на Кубань выиграют и регион, и туристы

17:29 07.02.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Субсидирование авиаперевозок в Геленджик и Анапу в межсезонье позволит увеличить турпоток на курорты Краснодарского края и в целом положительно скажется на экономике региона, убежден советник руководителя Ростуризма, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
Накануне о намерении организовать субсидирование авиаперевозок в Геленджик и Анапу в низкий сезон журналистам сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, первые договоренности уже достигнуты в отношении маршрута Санкт-Петербург-Геленджик, а запустить проект планируется в октябре текущего года. Благодаря финансированию со стороны федерации и регионов, туристы смогут купить билеты по сниженному тарифу, подчеркнул Кондратьев.
По словам Горина, подобные программы субсидирования "однозначно способствуют привлечению туристов на курорты".
"Особенно это важно в межсезонье. В высокий летний сезон загрузка курортов в Краснодарском крае очень хорошая. К сожалению, недооценен и недозагружен период межсезонья, хотя в апреле, мае, сентябре, октябре, даже в ноябре там комфортная погода, доступные цены. И задача - сделать курорты Кубани круглогодичными. Этому способствуют программы пакетных туров, в том числе по оздоровительному туризму. Есть очень бюджетные, доступные варианты такого туризма. И если подключить к этому программу субсидирования, получится очень интересное предложение для туристов, потому что 50-70% расходов на поездку – это стоимость перелета", - рассказал РИА Новости Горин.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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Он отметил, что от субсидий на авиаперевозки выиграют, прежде всего, туристы, но при этом большая загрузка будет у санаториев, гостиниц, у объектов турпоказа и, конечно, у авиакомпаний.
"Есть статистика: один турист, приезжая на отдых, создает в регионе до четырех новых рабочих мест. Есть понятие смежного эффекта, благодаря которому загружается ресторанный бизнес, экскурсионный, более востребованными становятся санаторно-курортные услуги. Цены на курортах Краснодарского края, особенное в межсезонье, реально доступные, а останавливает в выборе – дороговизна билетов. И если будет субсидия плюс выгодный тариф авиакомпании, достичь эффекта круглогодичности станет проще. Да, это вложение денег, но оно окупится, и регион от этого однозначно выиграет", - подытожил эксперт.
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Краснодарский крайДмитрий ГоринВениамин КондратьевРостуризм
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