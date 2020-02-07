В самарских школах продлили на неделю карантин по ОРВИ и гриппу

Ранее сообщалось, что в Самарской области с 3 по 8 февраля вводят карантин в школах из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в соседних регионах.

"В связи с отмечающимся на территории Самарской области сезонным ростом простудных заболеваний и в целях усиления мероприятий … принято решение о продлении ограничительных мероприятий во всех общеобразовательных организациях до 15 февраля включительно", - говорится в сообщении.

По последним данным регионального управления Роспотребнадзора, в Самарской области за неделю с 27 января по 2 февраля зарегистрированы 13771 случай ОРВИ и гриппа. В целом по региону, по информации ведомства, отмечено превышение пороговых значений заболеваемости ОРВИ и гриппом на 0,9%.