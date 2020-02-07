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В самарских школах продлили на неделю карантин по ОРВИ и гриппу
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РИА Новости

В самарских школах продлили на неделю карантин по ОРВИ и гриппу

17:28 07.02.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКоридор в школе
Коридор в школе
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Коридор в школе. Архивное фото
САМАРА, 7 фев - РИА Новости. Карантин по ОРВИ и гриппу в школах Самарской области продлили на неделю, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что в Самарской области с 3 по 8 февраля вводят карантин в школах из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в соседних регионах.
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"В связи с отмечающимся на территории Самарской области сезонным ростом простудных заболеваний и в целях усиления мероприятий … принято решение о продлении ограничительных мероприятий во всех общеобразовательных организациях до 15 февраля включительно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дети будут обучаться дистанционно.
По последним данным регионального управления Роспотребнадзора, в Самарской области за неделю с 27 января по 2 февраля зарегистрированы 13771 случай ОРВИ и гриппа. В целом по региону, по информации ведомства, отмечено превышение пороговых значений заболеваемости ОРВИ и гриппом на 0,9%.
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