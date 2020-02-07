ФАС отметила дефицит медицинских масок у производителей

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ отмечает факты снижения запасов медицинских масок у оптовых организаций и их дефицит у производителей из-за возросшего спроса на продукцию, говорится в сообщении ведомства.
"Антимонопольным ведомством выявлены факты снижения запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей, связанные с резко возросшим спросом на продукцию", - говорится в сообщении.
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Как ранее в пятницу сообщил журналистам замглавы ФАС Андрей Цариковский, ведомство зафиксировало рост розничных цен на медицинские маски в январе почти во всех российских регионах и готово применить очень жесткие наказания в случае выявления злоупотреблений со стороны производителей и оптовиков. Он также уточнил, что удорожание масок было зафиксировано не только в розничном, но и в оптовом звене. Как пояснили РИА Новости в ФАС, если будет выявлен факт злоупотребления доминирующим положением или картельный сговор, то виновников могут оштрафовать на сумму до 15% выручки от реализации этого товара.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.