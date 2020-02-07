ФАС отметила дефицит медицинских масок у производителей

Как ранее в пятницу сообщил журналистам замглавы ФАС Андрей Цариковский, ведомство зафиксировало рост розничных цен на медицинские маски в январе почти во всех российских регионах и готово применить очень жесткие наказания в случае выявления злоупотреблений со стороны производителей и оптовиков. Он также уточнил, что удорожание масок было зафиксировано не только в розничном, но и в оптовом звене. Как пояснили РИА Новости в ФАС, если будет выявлен факт злоупотребления доминирующим положением или картельный сговор, то виновников могут оштрафовать на сумму до 15% выручки от реализации этого товара.