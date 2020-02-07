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Лавров проводит встречу с главой МИД Венесуэлы
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РИА Новости

Лавров проводит встречу с главой МИД Венесуэлы

17:08 07.02.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время встречи в аэропорту Каракаса
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время встречи в аэропорту Каракаса
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время встречи в аэропорту Каракаса
КАРАКАС, 7 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой, передает корреспондент РИА Новости.
Российский министр прибыл в Каракас накануне после переговоров в Мехико. В МИД Лаврова встречали с музыкой: ансамбль симфонического оркестра Венесуэлы исполнил национальную мелодию Joropo - название отдаленно напоминает русское слово "хорошо". Хорхе Арреаса лично проконтролировал генеральную репетицию перед прибытием российского коллеги.
Позже в пятницу Лавров проведет встречу с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес и будет принят президентом Николасом Мадуро.
В последний раз Лавров посещал Каракас в 2011 году, когда еще был жив Уго Чавес.
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МИД ВенесуэлыХорхе АрреасаНиколас МадуроСергей ЛавровМИД РФВенесуэлаУго Чавес (политик)В мире
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