Лавров проводит встречу с главой МИД Венесуэлы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время встречи в аэропорту Каракаса

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время встречи в аэропорту Каракаса

КАРАКАС, 7 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой , передает корреспондент РИА Новости.

Российский министр прибыл в Каракас накануне после переговоров в Мехико. В МИД Лаврова встречали с музыкой: ансамбль симфонического оркестра Венесуэлы исполнил национальную мелодию Joropo - название отдаленно напоминает русское слово "хорошо". Хорхе Арреаса лично проконтролировал генеральную репетицию перед прибытием российского коллеги.

Позже в пятницу Лавров проведет встречу с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес и будет принят президентом Николасом Мадуро.