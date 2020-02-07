В ЯНАО увеличат закупку музыкальных инструментов для школ искусств

"Важно, чтобы наши дети могли раскрыть не только талант к учебе, но и развивать свои творческие способности. Для этого на Ямале действуют 29 школ искусств. Понимаю, как непросто бывает для семьи приобрести музыкальный инструмент. В прошлом году школы искусств получили 150 новых инструментов, чтобы дети могли ими пользоваться, в том числе и после занятий. Предлагаю удвоить это количество в текущем году", - сказал Артюхов, выступая с ежегодным докладом о деятельности регионального правительства.

По его словам, достойные условия занятий должны быть везде.

"Поручаю департаменту культуры запустить программу обновления ямальских художественных и музыкальных школ. Но развитие творческого начала – это не только обучение изобразительному искусству или игре на музыкальном инструменте. Это может быть искусство фотографии, танца или дизайна. Такие направления мы будем создавать в новых центрах для молодежи – арт-резиденциях. Они появятся в Новом Уренгое, Салехарде и Ноябрьске", - отметил глава региона.

Он заявил, что с этого года регион впервые вводит поощрительные выплаты для всех школьников, которые представляют Ямал на всероссийской олимпиаде. Также будут награждены их педагоги.