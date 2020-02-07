В ЯНАО увеличат закупку музыкальных инструментов для школ искусств

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов предложил в два раза увеличить закупку музыкальных инструментов для детских школ искусств.
"Важно, чтобы наши дети могли раскрыть не только талант к учебе, но и развивать свои творческие способности. Для этого на Ямале действуют 29 школ искусств. Понимаю, как непросто бывает для семьи приобрести музыкальный инструмент. В прошлом году школы искусств получили 150 новых инструментов, чтобы дети могли ими пользоваться, в том числе и после занятий. Предлагаю удвоить это количество в текущем году", - сказал Артюхов, выступая с ежегодным докладом о деятельности регионального правительства.
По его словам, достойные условия занятий должны быть везде.
"Поручаю департаменту культуры запустить программу обновления ямальских художественных и музыкальных школ. Но развитие творческого начала – это не только обучение изобразительному искусству или игре на музыкальном инструменте. Это может быть искусство фотографии, танца или дизайна. Такие направления мы будем создавать в новых центрах для молодежи – арт-резиденциях. Они появятся в Новом Уренгое, Салехарде и Ноябрьске", - отметил глава региона.
Он заявил, что с этого года регион впервые вводит поощрительные выплаты для всех школьников, которые представляют Ямал на всероссийской олимпиаде. Также будут награждены их педагоги.
"Кратно увеличили призовые для учеников, набравших 100 баллов на ЕГЭ, победителей спортивных соревнований и их тренеров. Но самое главное, что мы должны сделать, – это создать систему индивидуальной работы с нашими выпускниками. Мы должны держать их в поле зрения и предлагать им достойные условия у себя дома, на Севере. Буквально вести ребят на протяжении всей учебы. Поручаю департаменту образования организовать работу по созданию такой системы", - сказал Артюхов.