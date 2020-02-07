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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-02-07T17:06+0300
https://ria.ru/20200207/1564411989.html
В ЯНАО увеличат закупку музыкальных инструментов для школ искусств
https://cdn22.img.ria.ru/images/155087/63/1550876389_0:0:3062:1723_1036x0_80_0_0_945368471bab3d29928c09a54f6a38b1.jpg
РИА Новости

В ЯНАО увеличат закупку музыкальных инструментов для школ искусств

17:06 07.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов предложил в два раза увеличить закупку музыкальных инструментов для детских школ искусств.
"Важно, чтобы наши дети могли раскрыть не только талант к учебе, но и развивать свои творческие способности. Для этого на Ямале действуют 29 школ искусств. Понимаю, как непросто бывает для семьи приобрести музыкальный инструмент. В прошлом году школы искусств получили 150 новых инструментов, чтобы дети могли ими пользоваться, в том числе и после занятий. Предлагаю удвоить это количество в текущем году", - сказал Артюхов, выступая с ежегодным докладом о деятельности регионального правительства.
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По его словам, достойные условия занятий должны быть везде.
"Поручаю департаменту культуры запустить программу обновления ямальских художественных и музыкальных школ. Но развитие творческого начала – это не только обучение изобразительному искусству или игре на музыкальном инструменте. Это может быть искусство фотографии, танца или дизайна. Такие направления мы будем создавать в новых центрах для молодежи – арт-резиденциях. Они появятся в Новом Уренгое, Салехарде и Ноябрьске", - отметил глава региона.
Он заявил, что с этого года регион впервые вводит поощрительные выплаты для всех школьников, которые представляют Ямал на всероссийской олимпиаде. Также будут награждены их педагоги.
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"Кратно увеличили призовые для учеников, набравших 100 баллов на ЕГЭ, победителей спортивных соревнований и их тренеров. Но самое главное, что мы должны сделать, – это создать систему индивидуальной работы с нашими выпускниками. Мы должны держать их в поле зрения и предлагать им достойные условия у себя дома, на Севере. Буквально вести ребят на протяжении всей учебы. Поручаю департаменту образования организовать работу по созданию такой системы", - сказал Артюхов.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округОбразование - ОбществоОбщество
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