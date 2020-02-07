На Ямале создадут систему онлайн-продажи билетов на вертолет

"Люди мне жалуются на то, что покупка билетов на вертолет до сих пор возможна только по старинке, в кассах. Мы живем в XXI веке, и, конечно, билеты должны продаваться онлайн. Пилотный проект в Яр-Сале уже запущен. Поручаю департаменту транспорта внедрить систему продажи электронных билетов на все направления вертолетных перевозок", - сказал в пятницу Артюхов, выступая с ежегодным докладом о деятельности регионального правительства.

Он добавил, что мало сделать доступными билеты только на самолет.

"Вертолетные перевозки из некоторых отдаленных поселков оставались у нас очень дорогими. С 1 февраля этого года мы снизили цены на билеты сразу из четырех населенных пунктов – Яр-Сале, Сеяхи, Мыса Каменного и Нового Порта. Билеты стали дешевле на треть. На таком же уровне сохраняются цены на вертолет и в Тазовском районе", - отметил губернатор.

По его словам, также продолжается проект по развитию аэропорта в Новом Уренгое, самого большого воздушного узла в российской Арктике.