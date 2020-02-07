На Ямале создадут систему онлайн-продажи билетов на вертолет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов дал поручение внедрить систему продажи электронных билетов на все направления вертолетных перевозок.
"Люди мне жалуются на то, что покупка билетов на вертолет до сих пор возможна только по старинке, в кассах. Мы живем в XXI веке, и, конечно, билеты должны продаваться онлайн. Пилотный проект в Яр-Сале уже запущен. Поручаю департаменту транспорта внедрить систему продажи электронных билетов на все направления вертолетных перевозок", - сказал в пятницу Артюхов, выступая с ежегодным докладом о деятельности регионального правительства.
Он добавил, что мало сделать доступными билеты только на самолет.
"Вертолетные перевозки из некоторых отдаленных поселков оставались у нас очень дорогими. С 1 февраля этого года мы снизили цены на билеты сразу из четырех населенных пунктов – Яр-Сале, Сеяхи, Мыса Каменного и Нового Порта. Билеты стали дешевле на треть. На таком же уровне сохраняются цены на вертолет и в Тазовском районе", - отметил губернатор.
По его словам, также продолжается проект по развитию аэропорта в Новом Уренгое, самого большого воздушного узла в российской Арктике.
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"В прошлом году начали обновление перрона и рулежных дорожек. А в этом стартуют самые главные работы – возведение нового терминала и взлетно-посадочной полосы. Как я уже отмечал, это вызовет неудобство в расписании полетов из города. У строителей будут отведенные часы для проведения работ. А через два года город получит качественно новый, современный и достойный газовой столицы аэропорт. Запустим в этом году и новую полосу аэропорта в Красноселькупе", - подчеркнул глава региона.