СМИ: подозреваемую по делу об убийстве Шеремета допросили на полиграфе

Цветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве. Архивное фото

Цветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве

Ранее суд в Киеве продлил до 4 апреля ночной домашний арест Дугарь.

"На вопрос, осуществляла ли она наблюдение на месте убийства Шеремета, Дугарь ответила отрицательно. Полиграф показал правдивость ее показаний с коэффициентом 99,6%. Также полиграф показал с вероятностью с 99,9% достоверности, что Дугарь не обсуждала с еще одним подозреваемым в данном деле Андреем Антоненко подготовку убийства журналиста", - говорится в сообщении.

По данным адвоката, защита подозреваемой подала ходатайство о закрытии уголовного дела против нее в офис генерального прокурора.

В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.