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СМИ: подозреваемую по делу об убийстве Шеремета допросили на полиграфе
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РИА Новости

СМИ: подозреваемую по делу об убийстве Шеремета допросили на полиграфе

17:05 07.02.2020 (обновлено: 17:06 07.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве
Цветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Цветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 7 фев – РИА Новости. Подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь допросили с помощью полиграфа, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ее адвоката Николая Ореховского.
Ранее суд в Киеве продлил до 4 апреля ночной домашний арест Дугарь.
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"На вопрос, осуществляла ли она наблюдение на месте убийства Шеремета, Дугарь ответила отрицательно. Полиграф показал правдивость ее показаний с коэффициентом 99,6%. Также полиграф показал с вероятностью с 99,9% достоверности, что Дугарь не обсуждала с еще одним подозреваемым в данном деле Андреем Антоненко подготовку убийства журналиста", - говорится в сообщении.
По данным адвоката, защита подозреваемой подала ходатайство о закрытии уголовного дела против нее в офис генерального прокурора.
В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
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Ситуация на УкраинеУбийство журналиста Павла ШереметаМВД УкраиныПавел ШереметУкраинаВ мире
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