В ЯНАО будут выплачивать региональный маткапитал за второго ребенка

Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин озвучил решение по выплате маткапитала на первого ребенка и о дополнительных 150 тысячах рублей на второго. При этом за третьего ребенка предоставляется компенсация для погашения ипотеки на сумму в 450 тысяч рублей.

"В то же время наш президент поручил искать дополнительные решения, которые могут поддержать семью. Учитывая сложности жизни на Крайнем Севере, считаю, мы должны удвоить поддержку при рождении второго ребенка. Эта мера коснется как минимум 2 тысяч ямальских семей ежегодно", - отметил Артюхов.

"Это самый большой материнский капитал в России. Получить его теперь можно не только за третьего, но и за четвертого, пятого и каждого из последующих детей", - подчеркнул губернатор.

Он также обобщил, какой комплекс поддержки теперь может получить ямальская многодетная семья. Во-первых, это сразу несколько материнских капиталов: 466 тысяч рублей – федеральный материнский капитал за первого ребенка; 150 тысяч рублей федерального материнского капитала и 150 тысяч рублей регионального за второго ребенка; 500 тысяч рублей – региональный материнский капитал за третьего. Кроме того, для решения жилищного вопроса можно получить субсидию по программе "Молодая семья", если родителям до 36 лет. На семью из пяти человек это примерно 1,7 миллиона рублей. Таким образом, общая сумма поддержки достигает 3,5 миллиона рублей, заявил Артюхов.