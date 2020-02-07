СК обвинил генерала Арсланова в давлении на свидетеля

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов давил на одного из подчиненного генерала, чтобы тот не давал показания против него, заявил следователь в пятницу в 235-м гарнизонном военном суде.
СК РФ вменяет Арсланову, начальнику Главного управления связи ВС РФ, хищения на 6,7 миллиарда рублей.
"Арсланов через доверенных лиц побуждал [Александра] Оглоблина не давать показания, изобличающие его, он угрожал физическим воздействием", - заявил следователь в ходе рассмотрения ходатайства об аресте Арсланова.
Виновным Арсланов себя не признает. Генерал-майор Александр Оглоблин служит под его началом – он начальник 1-го управления в указанном главке.
Также по уголовному делу проходят бывший глава "Воентелекома" Александр Давыдов, его зам Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а также еще один представитель Минобороны: начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов.