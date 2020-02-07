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СК обвинил генерала Арсланова в давлении на свидетеля
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РИА Новости

СК обвинил генерала Арсланова в давлении на свидетеля

16:59 07.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкХалил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов давил на одного из подчиненного генерала, чтобы тот не давал показания против него, заявил следователь в пятницу в 235-м гарнизонном военном суде.
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"Арсланов через доверенных лиц побуждал [Александра] Оглоблина не давать показания, изобличающие его, он угрожал физическим воздействием", - заявил следователь в ходе рассмотрения ходатайства об аресте Арсланова.
Виновным Арсланов себя не признает. Генерал-майор Александр Оглоблин служит под его началом – он начальник 1-го управления в указанном главке.
Также по уголовному делу проходят бывший глава "Воентелекома" Александр Давыдов, его зам Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а также еще один представитель Минобороны: начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов.
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Дело генерала АрслановаХалил АрслановВооруженные силы РФВоентелекомСледственный комитет РФАлександр ДавыдовРоссия
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