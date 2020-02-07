СК обвинил генерала Арсланова в давлении на свидетеля

Замначальника Генштаба Арсланов заявил, что его заманили в СК

Замначальника Генштаба Арсланов заявил, что его заманили в СК

"Арсланов через доверенных лиц побуждал [Александра] Оглоблина не давать показания, изобличающие его, он угрожал физическим воздействием", - заявил следователь в ходе рассмотрения ходатайства об аресте Арсланова.