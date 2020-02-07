Украина хочет купить у США тест-системы для диагностики коронавируса

КИЕВ, 7 фев - РИА Новости. Украина намерена приобрести в том числе у США дополнительные тест-системы для диагностики нового коронавируса, заявил исполняющий обязанности гендиректора центра общественного здоровья Минздрава страны Игорь Кузин в пятницу на брифинге.
Ранее Минздрав Украины сообщил, что получил тест-систему, которая может провести около 30 исследований на новый коронавирус.
"Мы сформировали дополнительный заказ во Всемирную организацию здравоохранения. Мы ожидаем, что на следующей неделе к нам еще прибудут около 30 тест-систем, которые будут распределены по регионам страны. Также мы формируем дополнительный резервный заказ в США в Национальный центр контроля и мониторинга заболеваний. Мы ожидаем, что у нас будут одна или две тест-системы для диагностики по меньшей мере 700 случаев на уровне государства", - заявил Кузин.
По его словам, такого количества тест-систем стране будет достаточно для оперативного реагирования.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV