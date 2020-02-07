Украина хочет купить у США тест-системы для диагностики коронавируса

"Мы сформировали дополнительный заказ во Всемирную организацию здравоохранения. Мы ожидаем, что на следующей неделе к нам еще прибудут около 30 тест-систем, которые будут распределены по регионам страны. Также мы формируем дополнительный резервный заказ в США в Национальный центр контроля и мониторинга заболеваний. Мы ожидаем, что у нас будут одна или две тест-системы для диагностики по меньшей мере 700 случаев на уровне государства", - заявил Кузин.