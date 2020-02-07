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На Украине проверят действия экс-пограничников, выдворивших Саакашвили
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РИА Новости

На Украине проверят действия экс-пограничников, выдворивших Саакашвили

16:55 07.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 фев - РИА Новости. Госбюро расследований Украины в пятницу сообщило, что подозревает в превышении служебных полномочий бывших пограничников, организовавших выдворение бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Польшу в 2018 году.
В ноябре 2019 года Верховный суд Украины признал законной реадмиссию Саакашвили в Польшу в 2018 году. Он в свою очередь заявил, что намерен обжаловать это решение.
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"Следователи центрального аппарата государственного бюро расследований провели обыски на территории Одесской области и в городе Киеве и сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий бывшим руководителям подразделений государственной пограничной службы Украины", - сообщается на сайте ведомства.
Как заявляет Госбюро, по версии следствия, бывший руководитель департамента оперативной деятельности администрации Госпогранслужбы Украины и отдельного отдела администрации Госпогранслужбы "организовали незаконное задержание Михаила Саакашвили и его перемещение в Республику Польша в феврале 2018 года".
В ведомстве отметили, что если вина подозреваемых будет доказана, им может грозить лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Ранее Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска Саакашвили, который требовал признать незаконным решение Государственной миграционной службы о его реадмиссии в Польшу. Саакашвили обещал подать заявление в генеральную прокуратуру Украины о его похищении и незаконном выдворении из страны якобы по личному приказу бывшего президента страны Петра Порошенко.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью того же года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года. По данным пресс-службы, он просил суд признать незаконным и отменить решение Государственной миграционной службы о его реадмиссии в Польшу.
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Михаил СаакашвилиПольшаОдесская областьУкраинаВ мире
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