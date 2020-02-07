На Украине проверят действия экс-пограничников, выдворивших Саакашвили

КИЕВ, 7 фев - РИА Новости. Госбюро расследований Украины в пятницу сообщило, что подозревает в превышении служебных полномочий бывших пограничников, организовавших выдворение бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Польшу в 2018 году.
В ноябре 2019 года Верховный суд Украины признал законной реадмиссию Саакашвили в Польшу в 2018 году. Он в свою очередь заявил, что намерен обжаловать это решение.
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"Следователи центрального аппарата государственного бюро расследований провели обыски на территории Одесской области и в городе Киеве и сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий бывшим руководителям подразделений государственной пограничной службы Украины", - сообщается на сайте ведомства.
Как заявляет Госбюро, по версии следствия, бывший руководитель департамента оперативной деятельности администрации Госпогранслужбы Украины и отдельного отдела администрации Госпогранслужбы "организовали незаконное задержание Михаила Саакашвили и его перемещение в Республику Польша в феврале 2018 года".
В ведомстве отметили, что если вина подозреваемых будет доказана, им может грозить лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Ранее Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска Саакашвили, который требовал признать незаконным решение Государственной миграционной службы о его реадмиссии в Польшу. Саакашвили обещал подать заявление в генеральную прокуратуру Украины о его похищении и незаконном выдворении из страны якобы по личному приказу бывшего президента страны Петра Порошенко.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью того же года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года. По данным пресс-службы, он просил суд признать незаконным и отменить решение Государственной миграционной службы о его реадмиссии в Польшу.