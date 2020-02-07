На Украине проверят действия экс-пограничников, выдворивших Саакашвили

КИЕВ, 7 фев - РИА Новости. Госбюро расследований Госбюро расследований Украины в пятницу сообщило, что подозревает в превышении служебных полномочий бывших пограничников, организовавших выдворение бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Польшу в 2018 году.

В ноябре 2019 года Верховный суд Украины признал законной реадмиссию Саакашвили в Польшу в 2018 году. Он в свою очередь заявил, что намерен обжаловать это решение.

"Следователи центрального аппарата государственного бюро расследований провели обыски на территории Одесской области и в городе Киеве и сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий бывшим руководителям подразделений государственной пограничной службы Украины", - сообщается на сайте ведомства.

Как заявляет Госбюро, по версии следствия, бывший руководитель департамента оперативной деятельности администрации Госпогранслужбы Украины и отдельного отдела администрации Госпогранслужбы "организовали незаконное задержание Михаила Саакашвили и его перемещение в Республику Польша в феврале 2018 года".

В ведомстве отметили, что если вина подозреваемых будет доказана, им может грозить лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска Саакашвили, который требовал признать незаконным решение Государственной миграционной службы о его реадмиссии в Польшу. Саакашвили обещал подать заявление в генеральную прокуратуру Украины о его похищении и незаконном выдворении из страны якобы по личному приказу бывшего президента страны Петра Порошенко.