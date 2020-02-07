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Генерал Арсланов не признал вину в хищениях
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РИА Новости

Генерал Арсланов не признал вину в хищениях

16:51 07.02.2020 (обновлено: 16:55 07.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкХалил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Начальник Главного управления связи ВС РФ - заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Халил Арсланов не признал вину по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала 235 гарнизонного военного суда.
"Вину не признаю", - сказал Арсланов на заседании, на котором рассматривается ходатайство следствия о его аресте.
Ранее сообщалось, что 55-летнему Арсланову вменили мошенничество с государственным контрактом на ремонт военной техники. Изначально, как следует из материалов суда, речь шла о трех контрактах с "Воентелекомом" на поставку запчастей и обслуживание техники на 640 миллионов рублей, затем фабула расширилась. Сейчас он обвиняется по двум эпизодам хищения: на 6,5 миллиарда и 191,5 миллиона рублей.
Также по уголовному делу проходят бывший глава "Воентелекома" Александр Давыдов, его зам Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов и представители Минобороны: начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник 1-го управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин. Оглоблин - генерал-майор, звание Кутахова не уточняется, но в биографии на сайте Минобороны он запечатлен с погонами полковника.
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В рамках уголовного дела суд арестовал недвижимость и земельные участки Арсланова и его детей в Подмосковье, а также московскую квартиру сына. Стоимость активов не уточняется.
Подведомственная Минобороны компания "Воентелеком" еще несколько лет назад оказалась в центре скандала из-за уголовного дела о хищениях, но тогда речь шла о других эпизодах.
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Дело генерала АрслановаХалил АрслановГенштаб ВС РоссииВооруженные силы РФПроисшествия
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