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Трамп пошутил о "вмешательстве России" в подсчет голосов в Айове
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РИА Новости

Трамп пошутил о "вмешательстве России" в подсчет голосов в Айове

16:50 07.02.2020
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил с иронией, что демократам нужно винить Россию в сбое при подсчете голосов на праймериз Демократической партии в Айове.
Айова провела праймериз в понедельник в формате кокусов — собраний избирателей, но местный штаб Демократической партии сообщил об окончательных результатах лишь в пятницу. Демократы ссылались на проблемы с программным обеспечением.
После подсчета 100% голосов победил Пит Буттиджич , на втором месте - Берни Сандерс, третье занимает Элизабет Уоррен, на четвертом - Джо Байден.
"Я думаю, что они должны снова винить Россию, Россию, Россию! Если они не могут должным образом посчитать голоса, как они будут управлять здравоохранением США?", - написал Трамп в Twitter.
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Пит БуттиджичЭлизабет УорренБерни СандерсДональд ТрампДжозеф БайденАйоваДемократическая партия СШАСШАВ мире
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