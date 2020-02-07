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2020-02-07T16:49+0300
https://ria.ru/20200207/1564410856.html
Украина хочет создать две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
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РИА Новости

Украина хочет создать две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО

16:47 07.02.2020 (обновлено: 16:49 07.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак на въезде в Мариуполь
Знак на въезде в Мариуполь
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Знак на въезде в Мариуполь. Архивное фото
КИЕВ, 7 фев - РИА Новости. Украина планирует создать в Северодонецке и Мариуполе две базы по стандартам НАТО, сообщил министр обороны страны Андрей Загороднюк.
"Одним из приоритетов деятельности новой команды министерства обороны Украины является развитие строительства инфраструктуры. Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна - в Мариуполе, другая - в Северодонецке", - заявил министр в интервью изданию Kyiv Post, цитату из которого приводит пресс-служба минобороны на своем сайте.
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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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Обсудить 31
Андрей ЗагороднюкСитуация на УкраинеСеверодонецкНАТОМинистерство обороны УкраиныМариупольВ мире
Популярные комментарии
От простого к сложному: заборы на границе научились строить, теперь замахнулись на базу. А суть одна: "Значит будут грабить".
7 февраля, 18:19
ygrosha
4691102
Для этого одной хотелки мало. Хватит бредить.
7 февраля, 16:56
НДНикита Долгушев
5230003
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