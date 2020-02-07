МИД Украины отстранил консула в Молдавии из-за дела об изнасиловании

Здание министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото

Здание министерства иностранных дел в Киеве

Ранее молдавские СМИ сообщили о готовящемся задержании украинского консула по подозрению в причастности к изнасилованию 17-летней девушки в Бельцах.

"Государственным секретарем МИД Украины открыто дисциплинарное производство, на время проведения которого указанный консул отстранен от исполнения должностных обязанностей", - заявили в МИД Украины.

Также в министерстве сообщили, что правоохранительные органы Молдавии инициировали расследование и проводят проверку фактов, изложенных в заявлении жительницы Бельцов.