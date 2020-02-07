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МИД Украины отстранил консула в Молдавии из-за дела об изнасиловании
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РИА Новости

МИД Украины отстранил консула в Молдавии из-за дела об изнасиловании

16:42 07.02.2020 (обновлено: 16:46 07.02.2020)
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© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 7 фев — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины отстранило от исполнения обязанностей своего консула в Молдавии на время проведения расследования дела в связи с заявлением жительницы города Бельцы об изнасиловании, передает агентство "Укринформ".
Ранее молдавские СМИ сообщили о готовящемся задержании украинского консула по подозрению в причастности к изнасилованию 17-летней девушки в Бельцах.
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"Государственным секретарем МИД Украины открыто дисциплинарное производство, на время проведения которого указанный консул отстранен от исполнения должностных обязанностей", - заявили в МИД Украины.
Также в министерстве сообщили, что правоохранительные органы Молдавии инициировали расследование и проводят проверку фактов, изложенных в заявлении жительницы Бельцов.
"Молдавская сторона сообщила посольству Украины о проведении следственных действий компетентными органами этого государства с целью проверки заявления, поступившего от гражданки Республики Молдавия, о совершении в отношении нее преступления украинским консулом в городе Бельцы", - добавили в МИД Украины.
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