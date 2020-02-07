Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-07T16:41+0300
https://ria.ru/20200207/1564410429.html
Новый банк развития БРИКС инвестирует в РФ еще два миллиарда долларов
https://cdn23.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:106:1976:1217_1036x0_80_0_0_c0b9cad8f2867d3898a51dd07cd61253.jpg
РИА Новости

Новый банк развития БРИКС инвестирует в РФ еще два миллиарда долларов

16:41 07.02.2020
547
© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС
© РИА Новости
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Новый банк развития БРИКС планирует в 2020 году инвестировать в Россию 2 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости президент банка Кундапур Ваман Камат.
"В 2020 году Новый банк развития планирует инвестировать в Россию 2 миллиарда долларов. Таким образом, наши накопленные инвестиции в страну составят 4,7 миллиарда долларов", - сказал он.
Глава Нового банка развития БРИКС напомнил, что правительство и премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировали крупный пакет мер по стимулированию экономики. "Мы уверены, что эти предложения будут способствовать экономическому росту и привлечению иностранных инвестиций в Россию. Новый банк развития будет активно поддерживать правительство РФ в реализации повестки экономического развития и продолжит совместно с российскими партнерами финансировать крупные инфраструктурные проекты, а также прочие проекты, направленные на устойчивое развитие России", - отметил он.
Россия председательствует в группе БРИКС с 1 января 2020 года. Во время председательства РФ обещала вести активную работу по укреплению потенциала Нового банка развития БРИКС. К следующему, 2021 году, страны объединения намерены довести размеры инвестиционного портфеля банка до 23 миллиардов долларов.
Президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
30 января, 16:36
Лидеры стран БРИКС встретятся на саммите G20
Кроме того, по его словам, банк находится на пути к выпуску облигаций в национальных валютах стран объединения. Ожидается, что в начале 2020 года в Москве откроется российское отделение Нового банка развития БРИКС.
Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного в ходе VI Саммита БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка – финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Общие активы под управлением банка составляют 100 миллиардов долларов.
1999: Внешняя политика России
31 декабря 2019, 00:00
Внешняя политика России в новом тысячелетии
1900003
Обсудить 0
Новый банк развития БРИКСБРИКСРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров проводит встречу с вице-президентом Венесуэлы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встечи с министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрардом
Ларов назвал дату сессии экономической комиссии России и Венесуэлы
Дональд Трампа и Си Цзиньпин
Си Цзиньпин обсудил с Трампом влияние коронавируса на экономику КНР
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Патрушев ответил на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил
Россия и Венесуэла договорились наращивать экономическое партнерство
Торговый представитель РФ в Великобритании Борис Абрамов
Торгпред рассказал о перспективах британского бизнеса в России
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал Си Цзиньпину спокойно реагировать на коронавирус
Строительство трубопровода Северный поток - 2
OMV не ожидает скорого возобновления прокладки "Северного потока — 2"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия и Мексика расширят диалог с объединениями Латинской Америки
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о ходе переговоров с Лукашенко тет-а-тет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о темах, обсуждавшихся на переговорах с Путиным
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом пресс-конференции
Набиуллина перечислила риски для инфляции в России
Посетители входят в здание главного офиса Белорусского государственного концерна по нефти и химии Белнефтехим в Минске
"Белнефтехим" провел в Казахстане переговоры о поставках нефти
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД заявили о давлении Эстонии на нелояльных политиков и журналистов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В НАТО заявили о российской угрозе в космосе
06:46СМИ: минюст США прекратил расследование против автопроизводителей
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
03:50СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным
Лента новостейМолния