Новый банк развития БРИКС инвестирует в РФ еще два миллиарда долларов

"В 2020 году Новый банк развития планирует инвестировать в Россию 2 миллиарда долларов. Таким образом, наши накопленные инвестиции в страну составят 4,7 миллиарда долларов", - сказал он.

Глава Нового банка развития БРИКС напомнил, что правительство и премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировали крупный пакет мер по стимулированию экономики. "Мы уверены, что эти предложения будут способствовать экономическому росту и привлечению иностранных инвестиций в Россию. Новый банк развития будет активно поддерживать правительство РФ в реализации повестки экономического развития и продолжит совместно с российскими партнерами финансировать крупные инфраструктурные проекты, а также прочие проекты, направленные на устойчивое развитие России", - отметил он.