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Россия начинает председательство в БРИКС
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РИА Новости

Россия начинает председательство в БРИКС

00:25 01.01.2020 (обновлено: 01:15 01.01.2020)
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© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС
© РИА Новости
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Председательство в группе БРИКС с первого января переходит от Бразилии к России. Главной целью названо содействие повышению качества жизни народов стран объединения, а девизом председательства станет "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста".
Саммит объединения пройдет в Санкт-Петербурге 21-23 июля. Как и в прошлый раз в Уфе, пять лет назад, встреча лидеров БРИКС будет объединена с саммитом ШОС. Всего во время российского председательства планируется провести порядка 150 мероприятий разного уровня, включая два саммита — в Санкт-Петербурге и неформальный "на полях" встречи лидеров стран G20 в Саудовской Аравии, а также более 20 заседаний министерского уровня в более чем десяти российских городах, среди которых встречи министров иностранных дел, финансов, форум малого и среднего бизнеса регионов ШОС и БРИКС.
В БРИКС входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Обновить стратегию развития

Во время председательства Россия намерена предложить обновить стратегию развития стран БРИКС, которая была принята пять лет назад на период до 2025 года.
"Реализация этой стратегии действительно оказала положительное влияние на экономическое сотрудничество участников БРИКС по многим направлениям. Но сейчас требуется обновить и модернизировать этот документ, поставить новые задачи по развитию отраслевой кооперации в БРИКС на очередной пятилетний период до 2025 года", — заявил ранее президент России Владимир Путин.
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По его словам в 2019 году БРИКС обошел страны "семерки" по объему ВВП по покупательной способности на 12%, а в 2020 году у БРИКС будет 50 триллионов рублей, что больше чем в G7 вместе, что является фактором международной стабильности и роста глобальной экономики. Путин также ранее не раз говорил, что страны БРИКС не форсируют события и не превращают союз в закрытый. В России не согласны и с утверждением, что о БРИКС вспоминают только, когда проходят ее саммиты, и отметил, что организация является фактором стабильности не только в политике, но и в мировой экономике, потому что выступает за открытые рынки, против любого вида протекционизма.
Кроме того, в Москве настроены на дальнейшее расширение парламентских, спортивных, образовательных контактов и молодежных обменов.
"Продолжим развивать три ключевых направления взаимодействия "пятерки" – политическое, экономическое и гуманитарное. Особое внимание предстоит уделить повышению координации на основных международных площадках. Нацелены на углубление диалога в сфере борьбы с международным терроризмом. Планируется актуализировать Стратегию экономического партнерства БРИКС в целях наращивания взаимной торговли и инвестиций", — заявили ранее в российском МИД.

Банк БРИКС

Большое внимание уделяет Россия и развитию экономического сотрудничества внутри объединения. Во время председательства в БРИКС в 2020 году Москва обещала вести активную работу по укреплению потенциала Нового банка развития БРИКС. К следующему, 2021 году, страны объединения намерены довести размеры инвестиционного портфеля банка до 23 миллиардов долларов.
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"Суммарно за несколько лет его операционной деятельности одобрено 44 инвестиционных проекта на сумму почти 13 миллиардов долларов США. По прогнозам менеджмента Банка до конца текущего года планируется довести этот портфель до 15 миллиардов, а к 2021 году инвестиционный портфель пополнится еще на 8-10 миллиардов", — заявил ранее замглавы МИД Сергей Рябков, добавив, что Банк находится на пути к выпуску облигаций в национальных валютах стран объединения.
В прошлом году на неформальном саммите в японской Осаке лидеры стран БРИКС затронули вопрос и о расширении состава акционеров банка. По мнению России, этот вопрос нужно решать поэтапно — сначала утвердить формулу расчета квот для претендентов и необходимые регламентирующие документы, а затем обеспечить сбалансированное региональное представительство. Гораздо важнее в нынешних условиях была бы интеграция платежных систем государств БРИКС и создание независимого канала обмена информацией между нацбанками, что могло бы помочь устойчивости банковских систем стран пятерки, говорил ранее Путин.
Ожидается, что в начале 2020 года в Москве откроется российское отделение Нового банка развития БРИКС.
Кроме того, в конце декабря прошлого года НБР БРИКС одобрил России кредит на 500 миллионов долларов, который пойдет на развитие системы подготовки кадров для ряда отраслей экономики. Предполагается, что в рамках проекта дополнительное целевое финансирование получат порядка 30 вузов, где будут созданы новые или переработаны имеющиеся программы инженерного образования, адаптированные с учетом потребностей компаний-потенциальных работодателей.
Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного в ходе VI Саммита БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.
Ответственный редактор издательства Большая Российская энциклопедия Сергей Кравец
21 ноября 2019, 10:36
Эксперт рассказал о заинтересованности СНГ и БРИКС в аналоге "Википедии"
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