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На берегу Финского залива спасли детеныша балтийской нерпы
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РИА Новости

На берегу Финского залива спасли детеныша балтийской нерпы

16:34 07.02.2020 (обновлено: 17:24 07.02.2020)
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© Фото : страница Спасение тюленей 699-23-99 во ВКонтактеДетеныш балтийской нерпы, спасенный на Финском заливе под Петербургом в районе Стрельны
Детеныш балтийской нерпы, спасенный на Финском заливе под Петербургом в районе Стрельны
© Фото : страница Спасение тюленей 699-23-99 во ВКонтакте
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Детеныша балтийской нерпы, которому около трех дней, спасли на Финском заливе под Петербургом в районе Стрельны, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы в пятницу.
Нерпенка, который полз по льду в сторону берега, накануне заметили сотрудники яхт-клуба, вызвавшие на помощь представителей Фонда.

"Пока ехали, нерпуля преодолела около 300 метров по льду и оказалась на берегу. Дальше нас она дожидалась в картонной коробке, так как на территории клуба есть собаки. Животное для выращивания не самое простое, так как ей, судя по состоянию пуповины и ряду других признаков, не более трех дней от роду", - говорится в сообщении на официальной странице организации "ВКонтакте".

© Фото : страница Спасение тюленей 699-23-99 во ВКонтактеДетеныш балтийской нерпы, спасенный на Финском заливе под Петербургом в районе Стрельны
Детеныш балтийской нерпы, спасенный на Финском заливе под Петербургом в районе Стрельны
© Фото : страница Спасение тюленей 699-23-99 во ВКонтакте
Детеныш балтийской нерпы, спасенный на Финском заливе под Петербургом в районе Стрельны
Специалисты отмечают, что еще не сталкивались с таким ранним случаем родов кольчатой нерпы на Финском заливе, и сезон размножения этих животных должен начаться с середины февраля. Детеныш (самочка) за время своего путешествия по льду от голода наелся тростника и ободрал ласты. Если он выживет, то нерпенка назовут "малышкой Ксенией", поскольку 6 февраля в день его находки отмечался религиозный праздник блаженной Ксении Петербургской, информирует Фонд друзей балтийской нерпы.
На территории очистных сооружений Водоканала Санкт-Петербурга в поселке Репино (Курортный район Санкт-Петербурга) в 2013 году был открыт Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. Всего специалистами фонда, начиная с 2007 года, было спасено 100 тюленей и нерп.
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