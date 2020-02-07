На берегу Финского залива спасли детеныша балтийской нерпы

"Пока ехали, нерпуля преодолела около 300 метров по льду и оказалась на берегу. Дальше нас она дожидалась в картонной коробке, так как на территории клуба есть собаки. Животное для выращивания не самое простое, так как ей, судя по состоянию пуповины и ряду других признаков, не более трех дней от роду", - говорится в сообщении на официальной странице организации "ВКонтакте".