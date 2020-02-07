Кучерена готовит документы для продления вида на жительство Сноудену

"Срок (вида на жительство в России) истекает, сейчас я занимаюсь подготовкой документов для продления", - рассказал Кучерена РИА Новости, отметив, что срок вида на жительство для Сноудена истекает в апреле 2020.

"В ближайшее время, как будет возможность, тогда обсужу (вопрос о гражданстве). Пока такой острой необходимости нет…. Пока занимаюсь подготовкой документов на продление вида на жительство", - отметил он.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево".

Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.