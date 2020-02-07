Кучерена готовит документы для продления вида на жительство Сноудену

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Адвокат Анатолий Кучерена, который представляет интересы экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена в России, готовит документы для продления его вида на жительство в РФ и в ближайшее время обсудит с ним вопрос получения гражданства.
"Срок (вида на жительство в России) истекает, сейчас я занимаюсь подготовкой документов для продления", - рассказал Кучерена РИА Новости, отметив, что срок вида на жительство для Сноудена истекает в апреле 2020.
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Он добавил, что пока не обсуждал со Сноуденом вопрос получения российского гражданства.
"В ближайшее время, как будет возможность, тогда обсужу (вопрос о гражданстве). Пока такой острой необходимости нет…. Пока занимаюсь подготовкой документов на продление вида на жительство", - отметил он.
Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево".
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Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.