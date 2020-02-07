Самолет с российской делегацией приземлился в Сочи

СОЧИ, 7 фев - РИА Новости. Самолет с российскими журналистами и частью делегации, который не смог попасть на начало переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко из-за погодных условий и совершал посадку в Минеральных Водах, приземлился в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
На борту находятся, в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Минэнерго Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук.
Как говорил ранее журналистам Песков, отсутствие из-за непогоды части делегации РФ не повлияло на переговоры Путина и Лукашенко, которые начали общение за завтраком. Отсутствие части делегации, по его словам, "не очень хорошо, но на рабочий процесс глав государств это никак не повлияло". Песков отметил, что все вопросы на повестку дня известны, и добавил, что "дальше будем ориентироваться по ситуации".