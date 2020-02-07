Самолет с российской делегацией приземлился в Сочи

Как говорил ранее журналистам Песков, отсутствие из-за непогоды части делегации РФ не повлияло на переговоры Путина и Лукашенко, которые начали общение за завтраком. Отсутствие части делегации, по его словам, "не очень хорошо, но на рабочий процесс глав государств это никак не повлияло". Песков отметил, что все вопросы на повестку дня известны, и добавил, что "дальше будем ориентироваться по ситуации".