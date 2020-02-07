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Самолет с российской делегацией приземлился в Сочи
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РИА Новости

Самолет с российской делегацией приземлился в Сочи

16:16 07.02.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечает на вопросы журналистов президентского пула на борту самолета
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечает на вопросы журналистов президентского пула на борту самолета
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
СОЧИ, 7 фев - РИА Новости. Самолет с российскими журналистами и частью делегации, который не смог попасть на начало переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко из-за погодных условий и совершал посадку в Минеральных Водах, приземлился в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
На борту находятся, в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Минэнерго Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 15:24
Путин рассказал о ходе переговоров с Лукашенко тет-а-тет
Как говорил ранее журналистам Песков, отсутствие из-за непогоды части делегации РФ не повлияло на переговоры Путина и Лукашенко, которые начали общение за завтраком. Отсутствие части делегации, по его словам, "не очень хорошо, но на рабочий процесс глав государств это никак не повлияло". Песков отметил, что все вопросы на повестку дня известны, и добавил, что "дальше будем ориентироваться по ситуации".
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Александр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинСочиБелоруссияРоссияПолитика
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