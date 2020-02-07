В МИД заявили о давлении Эстонии на нелояльных политиков и журналистов

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Спецслужбы Спецслужбы Эстонии оказывают давление на нелояльных властям или представляющих отличную точку зрения политиков, общественных деятелей и журналистов, говорится в докладе о ситуации с правами человека в отдельных странах, подготовленном МИД России

"В Эстонии спецслужбы практикуют разнообразные методы давления на нелояльных или просто политиков, общественных деятелей, правозащитников и журналистов, представляющих отличную от официальной точку зрения на внутреннюю и внешнюю политику страны, а также отстаивающих права русскоязычной общины", - отмечается в документе.

В МИД РФ указали, что одним из активно практикуемых способов является открытие уголовных дел под надуманным предлогом, а наиболее вопиющие инциденты произошли с представителями русской общины. Так, в августе 2019 года директору НКО "Таллинский институт Пушкина" Андрею Красноглазову решением суда был назначен штраф по делу о подделке документов и их использования. В июле 2019 года полицией был задержан и подвергнут многочасовому допросу руководитель правозащитных НКО "Китеж" и "Русская школа Эстонии" Мстислав Русаков, у которого были изъяты все технические носители информации и средства связи, против него возбуждено уголовное по обвинению в "предоставлении неверных данных в регистр юридического лица".

"В эстонских средствах массовой информации де-факто установлена жесткая негласная цензура, не позволяющая СМИ критиковать изъяны государственной политики в сфере межнациональных отношений, а также публиковать позитивные или даже нейтральные материалы о России", - отмечается в документе.

Работающие в стране российские СМИ огульно отнесены к категории "вредоносной пропаганды", подчеркивают в МИД РФ.

"Жесткому прессингу властей подвергается информационное агентство "Спутник-Эстония", в отношении которого с осени 2019 года резко усилились репрессии и административные ограничения с явной целью ликвидации агентства. Негативный фон также нагнетается вокруг Первого балтийского канала (работает по франшизе Первого канала России), обвиняемого в "прививании" русскоязычному населению нелояльности к Эстонии, а также негативного отношения к политике ЕС и НАТО", - говорится в докладе.