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В МИД заявили о давлении Эстонии на нелояльных политиков и журналистов
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РИА Новости

В МИД заявили о давлении Эстонии на нелояльных политиков и журналистов

16:09 07.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Спецслужбы Эстонии оказывают давление на нелояльных властям или представляющих отличную точку зрения политиков, общественных деятелей и журналистов, говорится в докладе о ситуации с правами человека в отдельных странах, подготовленном МИД России.
"В Эстонии спецслужбы практикуют разнообразные методы давления на нелояльных или просто политиков, общественных деятелей, правозащитников и журналистов, представляющих отличную от официальной точку зрения на внутреннюю и внешнюю политику страны, а также отстаивающих права русскоязычной общины", - отмечается в документе.
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В МИД РФ указали, что одним из активно практикуемых способов является открытие уголовных дел под надуманным предлогом, а наиболее вопиющие инциденты произошли с представителями русской общины. Так, в августе 2019 года директору НКО "Таллинский институт Пушкина" Андрею Красноглазову решением суда был назначен штраф по делу о подделке документов и их использования. В июле 2019 года полицией был задержан и подвергнут многочасовому допросу руководитель правозащитных НКО "Китеж" и "Русская школа Эстонии" Мстислав Русаков, у которого были изъяты все технические носители информации и средства связи, против него возбуждено уголовное по обвинению в "предоставлении неверных данных в регистр юридического лица".
"В эстонских средствах массовой информации де-факто установлена жесткая негласная цензура, не позволяющая СМИ критиковать изъяны государственной политики в сфере межнациональных отношений, а также публиковать позитивные или даже нейтральные материалы о России", - отмечается в документе.
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Работающие в стране российские СМИ огульно отнесены к категории "вредоносной пропаганды", подчеркивают в МИД РФ.
"Жесткому прессингу властей подвергается информационное агентство "Спутник-Эстония", в отношении которого с осени 2019 года резко усилились репрессии и административные ограничения с явной целью ликвидации агентства. Негативный фон также нагнетается вокруг Первого балтийского канала (работает по франшизе Первого канала России), обвиняемого в "прививании" русскоязычному населению нелояльности к Эстонии, а также негативного отношения к политике ЕС и НАТО", - говорится в докладе.
Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.
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Угрозы в адрес журналистов Sputnik ЭстонияМИА "Россия сегодня"Sputnik ЭстонияМедиавойныМИД РФДмитрий КиселевВладимир ПутинЭстонияРоссияВ мире
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