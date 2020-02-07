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https://ria.ru/20200207/1564408598.html
МВД заявило о проблемах с документами у подмосковной семьи с 11 детьми
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РИА Новости

МВД заявило о проблемах с документами у подмосковной семьи с 11 детьми

16:09 07.02.2020 (обновлено: 16:10 07.02.2020)
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© Fotolia / kotomiti Новорожденный ребенок
Новорожденный ребенок
© Fotolia / kotomiti
Новорожденный ребенок. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава многодетной семьи, которой собираются помочь с документами для оформления жилья в Подмосковье, не имеет вида на жительство в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.
"Двадцать седьмого сентября 2019 года в отдел МВД по Орехово-Зуево от 43-летнего жителя республики Таджикистан поступило заявление о выдаче ему вида на жительство в РФ. Срок рассмотрения данного заявления составляет 6 месяцев", - сказали в ведомстве.
В МВД также отметили, что после получения вида на жительство он может обратиться в муниципальный отдел МВД с заявлением о приобретении гражданства РФ в упрощенном порядке без соблюдения условий о сроке проживания. При этом супруга заявителя с просьбой о помощи в оформлении гражданства ее мужу не обращалась, заключили в пресс-службе.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что власти Орехово-Зуевского района помогут многодетной семье Саторовых с 11 детьми собрать необходимые документы для признания их нуждающимися в жилье и для оформления остальных пособий.
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Орехово-ЗуевоМосковская область (Подмосковье)РоссияОбщество
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