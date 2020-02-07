МВД заявило о проблемах с документами у подмосковной семьи с 11 детьми

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава многодетной семьи, которой собираются помочь с документами для оформления жилья в Подмосковье, не имеет вида на жительство в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.
"Двадцать седьмого сентября 2019 года в отдел МВД по Орехово-Зуево от 43-летнего жителя республики Таджикистан поступило заявление о выдаче ему вида на жительство в РФ. Срок рассмотрения данного заявления составляет 6 месяцев", - сказали в ведомстве.
В МВД также отметили, что после получения вида на жительство он может обратиться в муниципальный отдел МВД с заявлением о приобретении гражданства РФ в упрощенном порядке без соблюдения условий о сроке проживания. При этом супруга заявителя с просьбой о помощи в оформлении гражданства ее мужу не обращалась, заключили в пресс-службе.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что власти Орехово-Зуевского района помогут многодетной семье Саторовых с 11 детьми собрать необходимые документы для признания их нуждающимися в жилье и для оформления остальных пособий.