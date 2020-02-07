МВД заявило о проблемах с документами у подмосковной семьи с 11 детьми

"Двадцать седьмого сентября 2019 года в отдел МВД по Орехово-Зуево от 43-летнего жителя республики Таджикистан поступило заявление о выдаче ему вида на жительство в РФ. Срок рассмотрения данного заявления составляет 6 месяцев", - сказали в ведомстве.

В МВД также отметили, что после получения вида на жительство он может обратиться в муниципальный отдел МВД с заявлением о приобретении гражданства РФ в упрощенном порядке без соблюдения условий о сроке проживания. При этом супруга заявителя с просьбой о помощи в оформлении гражданства ее мужу не обращалась, заключили в пресс-службе.