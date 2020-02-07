Стартовал 3-й модуль образовательной программы "Голос поколения"

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" стартовал третий модуль образовательной программы "Голос поколения" "Проектирование возможностей и социальных лифтов", который продлится до 11 февраля, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
В рамках модуля запланированы лекции, дискуссионные площадки, аналитические, экспертно-партнерские и чек-сессии.
"Сегодня кадровая политика меняется. В обществе существует стойкий запрос на социальную справедливость. Именно поэтому проекты нашей платформы открыты для всех граждан страны. Мы создаем честные и прозрачные социальные лифты. Это фундаментальное требование и к себе, и к партнерам, чтобы участники наших проектов и все россияне могли убедиться, что это работает", - привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова, открывшего модуль образовательной программы в рамках дискуссии: "Как устроены социальные лифты различных систем".
Участники дискуссии обсудили различные модели социальных лифтов, особенности их применения на примере президентской платформы "Россия – страна возможностей", механизмы формирования прозрачной и эффективной системы социальных лифтов в сфере молодежной политики и госуправления.
© Фото : АНО "РСВ"Образовательная программа "Голос поколения"
© Фото : АНО "РСВ"
Образовательная программа "Голос поколения"
В рамках модуля пройдет обсуждение проектов – выпускных работ слушателей, которые планируются или уже реализуются в регионах. Это проекты, посвященные развитию волонтерства, патриотизма, творчества и субкультур, созданию арт-резиденций и молодежных творческих пространств, развитию киберспорта, медиаресурсов, сельских территорий и решению проблем экологии. Особое внимание уделяется проектам, посвященным 75-летию Победы и сохранению исторической памяти.
"Сегодня важно развивать и применять навыки и компетенции, которые помогут быть эффективным в личностном и профессиональном плане: при организации работы внутри региона, своей команды. Образовательная программа "Голос поколения" построена в соответствии с последними трендами. Уверен, что она позволит углубить знания специалистов в молодежной среде и управленческой сфере. Надеемся, уже в ближайшей перспективе будут видны изменения при выстраивании комплексной системы по работе с молодежью", - приводится в сообщении комментарий главы Росмолодежи Александра Бугаева.
Мастерская управления "Сенеж" создана в феврале 2019 года в рамках деятельности АНО "Россия – страна возможностей". Мастерская призвана формировать генерацию компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.