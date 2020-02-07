Стартовал 3-й модуль образовательной программы "Голос поколения"

"Сегодня кадровая политика меняется. В обществе существует стойкий запрос на социальную справедливость. Именно поэтому проекты нашей платформы открыты для всех граждан страны. Мы создаем честные и прозрачные социальные лифты. Это фундаментальное требование и к себе, и к партнерам, чтобы участники наших проектов и все россияне могли убедиться, что это работает", - привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова, открывшего модуль образовательной программы в рамках дискуссии: "Как устроены социальные лифты различных систем".