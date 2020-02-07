Forbes рассказал о преимуществе России над США в гонке вооружений

Издание отмечает, что США пока не обладают технологиями для разработки подобного вооружения.
6 февраля, 11:10Адмирал прокомментировал заявление об угрозе российских подлодок
В статье указывается, что преимущество американского подводного флота заключается в автономности субмарин и многочисленной команде, которая их обслуживает, в то время как российские команды подводных лодок менее многочисленные.
"Однако если революция в области робототехники начнет подталкивать мир к созданию субмарин без команды на борту, то у России будет преимущество", — отмечает издание.
Также Forbes обратил внимание на создаваемый в России подводный аппарат "Посейдон". В частности, авторы называют его оружием, поскольку он не предусматривает возвращение на базу после нанесения удара. Издание напоминает, что "Посейдон" оснащен атомной энергоустановкой и мощнейшей ядерной боеголовкой, из-за которой получил прозвище среди западных журналистов "оружие Судного дня".
Кроме того, в статье упоминается автономный подводный реактор, предназначенный для продолжительных операций. Так, конструкторское бюро "Малахит" предложило использовать его на подводных лодках, что позволит сделать двигательную установку аппарата полностью автономной, в то время как команда будет заниматься другими задачами.
Таким образом, отмечает Forbes, сегодня Россия имеет возможность соединить атомные турбинные генераторы с технологией дронов для создания первой в мире ударной необитаемой атомной подводной лодки.
Издание подчеркивает, что подобный дрон может быть менее эффективным в сравнении с имеющимися субмаринами, однако он определенно будет дешевле. Также такие подлодки будут иметь неограниченную продолжительность миссий.
Forbes резюмирует, что у России эти технологии появятся значительно раньше, поскольку существующие западные атомные реакторы разрабатывались для субмарин с командой на борту и для создания нового реактора потребуется значительное время и средства.