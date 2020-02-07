Forbes рассказал о преимуществе России над США в гонке вооружений

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россия может создать первую в мире беспилотную атомную подводную лодку, пишет Forbes.

Издание отмечает, что США пока не обладают технологиями для разработки подобного вооружения.

В статье указывается, что преимущество американского подводного флота заключается в автономности субмарин и многочисленной команде, которая их обслуживает, в то время как российские команды подводных лодок менее многочисленные.

"Однако если революция в области робототехники начнет подталкивать мир к созданию субмарин без команды на борту, то у России будет преимущество", — отмечает издание.

Также Forbes обратил внимание на создаваемый в России подводный аппарат "Посейдон". В частности, авторы называют его оружием, поскольку он не предусматривает возвращение на базу после нанесения удара. Издание напоминает, что "Посейдон" оснащен атомной энергоустановкой и мощнейшей ядерной боеголовкой, из-за которой получил прозвище среди западных журналистов "оружие Судного дня".

Кроме того, в статье упоминается автономный подводный реактор, предназначенный для продолжительных операций. Так, конструкторское бюро "Малахит" предложило использовать его на подводных лодках, что позволит сделать двигательную установку аппарата полностью автономной, в то время как команда будет заниматься другими задачами.

Таким образом, отмечает Forbes, сегодня Россия имеет возможность соединить атомные турбинные генераторы с технологией дронов для создания первой в мире ударной необитаемой атомной подводной лодки.

Издание подчеркивает, что подобный дрон может быть менее эффективным в сравнении с имеющимися субмаринами, однако он определенно будет дешевле. Также такие подлодки будут иметь неограниченную продолжительность миссий.