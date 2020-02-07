В Италии опровергли данные о готовности восстановить сообщение с КНР

РИМ, 7 фев - РИА Новости, Сергей Старцев. Рим не намерен в ближайшее время восстанавливать пассажирское авиасообщение с Китаем, сообщило в пятницу министерство здравоохранения Италии.

"Сегодня утром в присутствии министра здравоохранения Роберто Сперанцы состоялось заседание рабочей группы по коронавирусу 2019-nCoV. На заседании было подтверждено, что полеты между Италией и Китаем не будут выполняться, как это и предусмотрено распоряжением, подписанным министром 31 января 2020 года", - говорится в сообщении минздрава.

Ранее в Китае появилась информация о том, что авиасообщение между двумя странами будет восстановлено после того, как замминистра иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече с итальянским послом в Пекине Лукой Феррари выразил решительное неудовлетворение решением Рима и фактически потребовал возобновить полеты.

На прошлой неделе в Италии было выявлено заражение коронавирусом двух пожилых китайских туристов, которые были направлены на лечение в Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме. Совет министров Италии 31 января постановил ввести на полгода режим чрезвычайного положения в стране. Тогда же было решено прервать авиационное сообщение с Китаем. Позднее итальянские власти уточнили, что данное решение не касается грузовых авиарейсов.