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Новости Подмосковья
2020-02-07T16:06+0300
https://ria.ru/20200207/1564407469.html
Многодетные семьи МО смогут потратить маткапитал на любые цели
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РИА Новости

Многодетные семьи МО смогут потратить маткапитал на любые цели

16:06 07.02.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидДети во время прогулки
Дети во время прогулки
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Региональный маткапитал по ранее выданному сертификату подмосковные семьи смогут получить в течение двух лет. У них будет возможность потратить его на любые нужды. Об этом в обращении сказал губернатор области Андрей Воробьев, сообщил телеканал "360".
Изменения в закон подготовило министерство социального развития Московской области.
Многодетные семьи и семьи с двумя детьми, получившие, но еще не потратившие региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей, смогут в течение двух лет получить выплату в размере 50 000 рублей ежегодно.
Женщина с двумя детьми
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Деньги можно получить в этом году и в следующем. Потратить их разрешается на любые цели. Условие получения выплат – рождение третьего или последующего ребенка с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года.
Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская считает, что свобода выбора в вопросе, на что потратить маткапитал, станет подспорьем многодетным семьям региона.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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