Многодетные семьи МО смогут потратить маткапитал на любые цели

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Региональный маткапитал по ранее выданному сертификату подмосковные семьи смогут получить в течение двух лет. У них будет возможность потратить его на любые нужды. Об этом в обращении сказал губернатор области Андрей Воробьев, сообщил телеканал Региональный маткапитал по ранее выданному сертификату подмосковные семьи смогут получить в течение двух лет. У них будет возможность потратить его на любые нужды. Об этом в обращении сказал губернатор области Андрей Воробьев, сообщил телеканал "360"

Изменения в закон подготовило министерство социального развития Московской области.

Многодетные семьи и семьи с двумя детьми, получившие, но еще не потратившие региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей, смогут в течение двух лет получить выплату в размере 50 000 рублей ежегодно.

Деньги можно получить в этом году и в следующем. Потратить их разрешается на любые цели. Условие получения выплат – рождение третьего или последующего ребенка с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года.