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В ЦБ рассказали, когда ждать пика эффекта от снижений ключевой ставки
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РИА Новости

В ЦБ рассказали, когда ждать пика эффекта от снижений ключевой ставки

15:54 07.02.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Евгений Биятов
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пик эффекта от уже произошедших снижений ключевой ставки ЦБ РФ придется на третий-четвертый кварталы, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Как отметила глава ЦБ, эффект от решений Банка России в области денежно-кредитной политики занимает время.
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"Мы всегда говорили о том, что денежно-кредитная политика действует с лагом, это всегда так. Нами оценивается лаг от принятых нами решений где-то в 3-6 кварталов. Эти решения, вы знаете, что они принимались последовательно, сегодня шестое уже решение. Я думаю, будет накопленный эффект. Мы видим, что, скорее всего, пик эффекта от принятых до сегодняшнего дня решений придется на второе полугодие этого года, на III-IV кварталы, и это нормальное действие механизма трансмиссии и денежно-кредитной политики", - пояснила Набиуллина.
Банк России в пятницу в шестой раз подряд снизил ключевую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 6% годовых, обновив ее минимум с марта 2014 года.
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ЦБ в июне, июле и сентябре снижал ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, в октябре - сразу на 0,5 процентного пункта. Затем в декабре регулятор еще раз снизил ставку на 0,25 процентного пункта, опустив ее до 6,25% годовых и обновив минимум с марта 2014 года.
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