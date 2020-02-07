В ЦБ рассказали, когда ждать пика эффекта от снижений ключевой ставки

"Мы всегда говорили о том, что денежно-кредитная политика действует с лагом, это всегда так. Нами оценивается лаг от принятых нами решений где-то в 3-6 кварталов. Эти решения, вы знаете, что они принимались последовательно, сегодня шестое уже решение. Я думаю, будет накопленный эффект. Мы видим, что, скорее всего, пик эффекта от принятых до сегодняшнего дня решений придется на второе полугодие этого года, на III-IV кварталы, и это нормальное действие механизма трансмиссии и денежно-кредитной политики", - пояснила Набиуллина.