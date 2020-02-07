Оглашение приговора по делу россиянки Тэрады перенесли на 14 февраля

ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Приговор по делу гражданки РФ Миры Тэрады перенесен в США на 14 февраля, говорится в документах суда.
Ранее планировалось, что приговор будет оглашен в пятницу.
Мира Тэрада, известная также как Оксана Вовк, проходит по делу о наркотиках. Она признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денежных средств, избежав значительно более тяжелого обвинения в контрабанде примерно 1 килограмма кокаина. Прокуроры предложили приговорить россиянку к 3 годам и 10 месяцам тюрьмы.
Бывший муж и предполагаемый сообщник россиянки Алет Тэрада в октябре 2019 года был задержан в петербургском аэропорту "Пулково" и по решению суда выдворен из России и передан властям США. Алета Тэраду обвиняют в США в организации транспортировки и сбыта наркотиков в крупном размере.
Вчера, 03:55Дело россиянки Миры Тэрада (Оксаны Вовк)