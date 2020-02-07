Оглашение приговора по делу россиянки Тэрады перенесли на 14 февраля

ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Приговор по делу гражданки РФ Приговор по делу гражданки РФ Миры Тэрады перенесен в США на 14 февраля, говорится в документах суда.

Ранее планировалось, что приговор будет оглашен в пятницу.

Мира Тэрада, известная также как Оксана Вовк, проходит по делу о наркотиках. Она признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денежных средств, избежав значительно более тяжелого обвинения в контрабанде примерно 1 килограмма кокаина. Прокуроры предложили приговорить россиянку к 3 годам и 10 месяцам тюрьмы.