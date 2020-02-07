Екатерина Мцитуридзе пожелала новому гендиректору "РОСКИНО" удачи

"С 2011 года, за девять лет я и моя команда приобрели бесценный опыт, выстроив работу вновь воссозданной структуры, провели ребрендинг "Совэкспортфильма", переименовав его в "РОСКИНО", сделав его узнаваемым в международном формате, — сказала Екатерина Мцитуридзе. — Десятки форумов и конференций в России и за рубежом, организованные нами и с нашим участием, уверена, будут продолжаться и новой командой".