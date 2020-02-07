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https://ria.ru/20200207/1564406090.html
Екатерина Мцитуридзе пожелала новому гендиректору "РОСКИНО" удачи
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РИА Новости

Екатерина Мцитуридзе пожелала новому гендиректору "РОСКИНО" удачи

21:10 07.02.2020
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© Фото : пресс-служба "Роскино"Екатерина Мцитуридзе
Екатерина Мцитуридзе
© Фото : пресс-служба "Роскино"
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Экс-глава "РОСКИНО" Екатерина Мцитуридзе, покинувшая компанию по согласию сторон, подвела итоги работы на международных рынках в 2019 году, сообщает пресс-служба организации.
За 2019 год "РОСКИНО" провело 27 мероприятий в девяти странах мира. На шести ведущих международных кино- и телевизионных рынках на объединенном стенде российских кинематографистов ROSKINO — Russian Cinema Worldwide было представлено 65 российских кино, телепроизводящих и сейлс-компаний, а также 95 национальных фильмов. Представители "РОСКИНО" и российские продавцы контента провели более 2 500 встреч и деловых переговоров с профессионалами индустрии. Посещаемость стендов и мероприятий организации составила около 70 тысяч человек.

"С 2011 года, за девять лет я и моя команда приобрели бесценный опыт, выстроив работу вновь воссозданной структуры, провели ребрендинг "Совэкспортфильма", переименовав его в "РОСКИНО", сделав его узнаваемым в международном формате, — сказала Екатерина Мцитуридзе. — Десятки форумов и конференций в России и за рубежом, организованные нами и с нашим участием, уверена, будут продолжаться и новой командой".

Также Мцитуридзе пожелала удачи новому генеральному директору структуры и предложила свою поддержку.
Сегодня стало известно, что новым гендиректором "РОСКИНО" назначили Евгению Маркову, которая раньше занимала должность директора по связям с индустрией компании "Экспоконтент".
"Екатерина Мцитуридзе проделала большую работу на своем посту и обеспечила представленность российского кинематографа в международном поле в непростые для него годы, — сказала Евгения Маркова. — Сохранить и усилить позиции России на том этапе было крайне важно".
За прошлый год на объединенных стендах российских кинематографистов ROSKINO — Russian Cinema Worldwide на европейском кинорынке EFM (Берлин) продано 40 фильмов на 45 территорий, сумма продаж – два миллиона долларов США, FILMART (Гонконг) – 30 фильмов, 20 территорий, 1,2 миллиона долларов США, MIPTV (Канн) – 57 проектов, более сорока территорий, 2,2 миллиона долларов США, Marché du Film (Канн) – 20 проектов, 45 территорий, два с половиной миллиона долларов США, TIFF (Торонто) – 30 проектов, 45 территорий, 2,1 миллиона долларов США, AFM (Лос-Анджелес) – 11 фильмов, 20 территорий, 1,9 миллиона долларов США.
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КультураКанныЛос-АнджелесГонконгТоронтоРоскиноЕкатерина МцитуридзеМосква
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