Евгения Маркова возглавила компанию "Роскино"

Как сказала сама Маркова, "Роскино" на новом этапе деятельности будет работать над тем, чтобы сделать Россию надежным партнером для международного кинопроизводства и выстроить долгосрочные отношения с международными игроками, одной из главных задач структуры станет выстраивание профессиональной национальной системы поддержки продаж российского контента за рубежом.