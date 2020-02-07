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Евгения Маркова возглавила компанию "Роскино"
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РИА Новости

Евгения Маркова возглавила компанию "Роскино"

10:30 07.02.2020 (обновлено: 11:14 07.02.2020)
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© Фото : предоставлено "Роскино"Генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова
Генеральный директор Роскино Евгения Маркова
© Фото : предоставлено "Роскино"
Генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Новым гендиректором "Роскино" назначили Евгению Маркову, которая раньше занимала должность директора по связям с индустрией компании "Экспоконтент", сообщили РИА Новости в компании.
"Роскино" занимается продвижением отечественных картин в мире. С 2011 года организацию возглавляла Екатерина Мцитуридзе.

"Генеральным директором "Роскино" назначена Евгения Маркова. Ее кандидатура, выдвинутая советом директоров организации и поддержанная министерством культуры РФ, утверждена Федеральным агентством по управлению государственным имуществом", - сказали в компании.

Как сказала сама Маркова, "Роскино" на новом этапе деятельности будет работать над тем, чтобы сделать Россию надежным партнером для международного кинопроизводства и выстроить долгосрочные отношения с международными игроками, одной из главных задач структуры станет выстраивание профессиональной национальной системы поддержки продаж российского контента за рубежом.
Екатерина Мцитуридзе
26 декабря 2019, 15:06Культура
Мцитуридзе прокомментировала свой уход с поста главы "Роскино"
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КультураЕвгения МарковаРоскиноЕкатерина МцитуридзеМинистерство культуры РФМоскваРоссияЭкономика
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