Задержанного за взятку министра транспорта Карелии госпитализировали

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов, задержанный по подозрению в получении взятки, доставлен в больницу из изолятора временного содержания (ИВС), сообщил РИА Новости источник, знакомый ситуацией.

"Он доставлен в кардиологическое отделение", - сказал собеседник агентства, отметив, что речь идет о Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска.

Как написала дочь Кайдалова на своей странице в Instagram, последние вести об ее отце были в четверг, - "его увезли в больницу, и больше никакой информации о нем не поступало".

"Уведомление об аресте, как родственники, мы не получали, адвоката по закону ему назначено не было. К нему никого не пускают. Собственными силами мы узнали, что он находится в городской больнице г. Петрозаводск в кардиологическом отделении. В каком он состоянии и что с ним, нам не говорят", - добавила она.

Ранее карельское управление СК РФ сообщило о задержании Кайдалова и заместителя директора аэропорта "Петрозаводск" в рамках уголовного дела о получении взятки группой лиц по предварительном сговору в крупном размере. По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020 года они получили от коммерческой организации не менее 800 тысяч рублей за помощь в заключении договора подряда на строительство объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату работ.