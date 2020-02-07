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Задержанного за взятку министра транспорта Карелии госпитализировали
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РИА Новости

Задержанного за взятку министра транспорта Карелии госпитализировали

15:19 07.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов, задержанный по подозрению в получении взятки, доставлен в больницу из изолятора временного содержания (ИВС), сообщил РИА Новости источник, знакомый ситуацией.
"Он доставлен в кардиологическое отделение", - сказал собеседник агентства, отметив, что речь идет о Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска.
Как написала дочь Кайдалова на своей странице в Instagram, последние вести об ее отце были в четверг, - "его увезли в больницу, и больше никакой информации о нем не поступало".
"Уведомление об аресте, как родственники, мы не получали, адвоката по закону ему назначено не было. К нему никого не пускают. Собственными силами мы узнали, что он находится в городской больнице г. Петрозаводск в кардиологическом отделении. В каком он состоянии и что с ним, нам не говорят", - добавила она.
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Ранее карельское управление СК РФ сообщило о задержании Кайдалова и заместителя директора аэропорта "Петрозаводск" в рамках уголовного дела о получении взятки группой лиц по предварительном сговору в крупном размере. По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020 года они получили от коммерческой организации не менее 800 тысяч рублей за помощь в заключении договора подряда на строительство объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату работ.
Алексей Кайдалов занимает пост министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Карелия с 2018 года. Ранее он работал в должности заместителя губернатора Ненецкого автономного округа. Заместителем генерального директора БУ РК "Аэропорт Петрозаводск" по строительству числится Игорь Волчек. Именно он отвечал за возведение нового аэровокзального комплекса к 100-летию Карелии.
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6 февраля, 18:12
Замглавы подмосковного Ступино заподозрили во взятке
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Следственный комитет РФРоссияКарелияОбщество
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