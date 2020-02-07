Петербургская клиника начала предлагать платные анализы на коронавирус

Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Петербургская клиника предлагает тем, кто опасается коронавирусной инфекции, сдать на платной основе соответствующие анализы, в том числе и на дому.

"Клиника НИИ гриппа предлагает услуги по лабораторной диагностике коронавируса 2019-nCoV, вирусов гриппа и других возбудителей ОРВИ. Вы можете сдать анализы в клинике или вызвать на дом наших специалистов для забора биоматериала. Результаты анализов будут готовы на следующий день", - говорится в сообщении на официальной странице НИИ гриппа имени Смородинцева "ВКонтакте".

Согласно размещенному прейскуранту, вызов медсестры домой для забора анализа обойдется в 1,5 тысячи рублей, услуги по проверке на наличие или отсутствие коронавируса nСоV-2019 – 5 тысяч рублей.

В НИИ гриппа РИА Новости пока не уточнили, какое количество человек уже воспользовалось возможностью сдать платные анализы на коронавирус.

При этом клиническая инфекционная больница имени Боткина в Петербурге, куда направляются прибывшие из Китая пациенты с симптомами ОРВИ для обследования на коронавирус, не предлагает сдать соответствующие анализы всем желающим.

"Обращаем Ваше внимание, что… обследованию на высокопатогенные коронавирусы (2019-nCov, SARS, MERS) подлежат только пациенты, госпитализированные в стационар с подозрением на коронавирусную инфекцию. Амбулаторное обследование (в том числе платно) на указанные выше вирусы не проводится", - говорится в сообщении на сайте медучреждения.