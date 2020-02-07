В Instagram появилась новая функция

As of today you can see which Instagram accounts show up in your feed the most and who you interact with the least... Now you can tap “Following” on your profile and manage everything from there. 🚀 pic.twitter.com/IjaBn1MrGB— Adam Mosseri (@mosseri) February 6, 2020
По словам Моссери порталу "TechCrunch", со временем интересы пользователей, а также их отношения меняются и развиваются. Поэтому новая функция призвана упростить управление учетными записями, чтобы лучше отражать текущие контакты и интересы.
Издание отмечает, что нововведение позволит соцсети увеличить число просмотров рекламы. Пользователи будут видеть меньше неинтересных постов и будут продолжать листать ленту.
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