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В Instagram появилась новая функция
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РИА Новости

В Instagram появилась новая функция

15:21 07.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки социальной сети Instagram на экране смартфона
Иконки социальной сети Instagram на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Иконки социальной сети Instagram на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Генеральный директор Instagram Адам Моссери в Twitter рассказал, что в разделе приложения "Подписки" появилось разделение на категории: профили, которые чаще всего показываются в ленте, и аккаунты, с которыми пользователь взаимодействует меньше всего.
По словам Моссери порталу "TechCrunch", со временем интересы пользователей, а также их отношения меняются и развиваются. Поэтому новая функция призвана упростить управление учетными записями, чтобы лучше отражать текущие контакты и интересы.
Издание отмечает, что нововведение позволит соцсети увеличить число просмотров рекламы. Пользователи будут видеть меньше неинтересных постов и будут продолжать листать ленту.
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Instagram, Inc.InstagramСШАTwitterТехнологии
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