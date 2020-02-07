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В Самаре проверяют данные о ветеране, живущей в доме без газа и воды
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РИА Новости

В Самаре проверяют данные о ветеране, живущей в доме без газа и воды

15:12 07.02.2020 (обновлено: 16:34 07.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоСамара
Самара
© РИА Новости / Алексей Куденко
Самара. Архивное фото
САМАРА, 7 фев – РИА Новости. Прокуратура Самарской области организовала проверку после публикации о том, что ветеран Великой Отечественной войны полгода живет в квартире без газа и горячей воды, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее "Комсомольская правда в Самаре" опубликовала статью о 89-летней женщине-ветеране Великой Отечественной войны, которая полгода живет в квартире в пятиэтажке в Самаре без газа и горячей воды. При этом, как отмечает издание, до недавнего времени пожилой женщине приходили квитанции за газ, из-за чего у нее образовался долг.
"Прокуратура организовала проверку сведений, размещенных в интернете, о нарушении прав ветерана Великой Отечественной войны на получение коммунальных услуг", - сказала собеседница агентства.
Свою проверку также начало следствие. "По данному факту Советским межрайонным следственным отделом города Самары… начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУ СК по региону.
На запрос РИА Новости по поводу сложившейся ситуации в администрации Самары пока не ответили.
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Великая Отечественная война (1941-1945)СамараСамарская областьПроисшествия
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