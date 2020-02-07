В Самаре проверяют данные о ветеране, живущей в доме без газа и воды

"Прокуратура организовала проверку сведений, размещенных в интернете, о нарушении прав ветерана Великой Отечественной войны на получение коммунальных услуг", - сказала собеседница агентства.

Свою проверку также начало следствие. "По данному факту Советским межрайонным следственным отделом города Самары… начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУ СК по региону.