В Москве на зданиях появится почти 230 новых граффити

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений согласовала почти 230 граффити, которые появятся на фасадах зданий в Москве, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.
"Среди согласованных граффити – изображения военачальника Митрофана Неделина и актера Сергея Бодрова-младшего", — сказал он.
По его словам, наносимые изображения должны соответствовать одной из утвержденных тематик: это может быть популяризация выдающихся личностей, исторических событий, науки, спорта, искусства, а сами рисунки должны быть сделаны только в теплое время года.
Согласно постановлению правительства Москвы, на домах больше не будут произвольно появляться рекламные рисунки и граффити. Теперь необходимо получить разрешение общего собрания собственников в многоквартирном доме, а также согласовать изображение с уполномоченными инстанциями — Москомархитектурой, департаментом культурного наследия, департаментом СМИ и рекламы и другими. Итоговое решение по согласованию граффити принимает межведомственная комиссия. Процесс согласования занимает не больше 30 дней.
"Хочу подчеркнуть, что необходимость согласовывать граффити продиктована, прежде всего, требованиями самих москвичей: рекламные граффити зачастую низкого художественного качества, они портят облик города", — отметил Бирюков.
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