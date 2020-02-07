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Туризм
2020-02-07T19:38+0300
https://ria.ru/20200207/1564403596.html
В Москве на зданиях появится почти 230 новых граффити
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РИА Новости

В Москве на зданиях появится почти 230 новых граффити

19:38 07.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГраффити с изображением русского полководца Михаила Кутузова на фасаде дома в Москве
Граффити с изображением русского полководца Михаила Кутузова на фасаде дома в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений согласовала почти 230 граффити, которые появятся на фасадах зданий в Москве, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.
"Среди согласованных граффити – изображения военачальника Митрофана Неделина и актера Сергея Бодрова-младшего", — сказал он.
По его словам, наносимые изображения должны соответствовать одной из утвержденных тематик: это может быть популяризация выдающихся личностей, исторических событий, науки, спорта, искусства, а сами рисунки должны быть сделаны только в теплое время года.
Согласно постановлению правительства Москвы, на домах больше не будут произвольно появляться рекламные рисунки и граффити. Теперь необходимо получить разрешение общего собрания собственников в многоквартирном доме, а также согласовать изображение с уполномоченными инстанциями — Москомархитектурой, департаментом культурного наследия, департаментом СМИ и рекламы и другими. Итоговое решение по согласованию граффити принимает межведомственная комиссия. Процесс согласования занимает не больше 30 дней.
"Хочу подчеркнуть, что необходимость согласовывать граффити продиктована, прежде всего, требованиями самих москвичей: рекламные граффити зачастую низкого художественного качества, они портят облик города", — отметил Бирюков.
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