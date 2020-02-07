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Героиню статьи в СМИ о наркотиках объявили в розыск
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РИА Новости

Героиню статьи в СМИ о наркотиках объявили в розыск

14:59 07.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы объявил в розыск Анну Глазову, которая стала известна после выхода скандальной статьи о героине: в пятницу она не явилась на оглашение приговора за хранение наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Подсудимая не явилась на оглашение приговора, она объявлена в розыск постановлением суда от 7 февраля", - рассказал собеседник агентства.
Несмотря на отсутствие подсудимой, сегодня ей вынесли приговор - 1 год 8 месяцев колонии общего режима.
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Статья "Героин - собственность модели" вышла в конце 2018 года на ресурсе "Батенька, да вы трансформер" и вскоре была заблокирована по требованию полиции как "формирующая положительный образ" наркомании. Материал повествовал о девушке, которая, как утверждается, "употребляет героин в течение 10 лет и почти не скрывается".
Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Глазову (позже она изменила имя на Тэо Логос) вскоре после выхода статьи задержала полиция и действительно нашла у нее героин. Как выяснилось, на тот момент она находилась в федеральном розыске по делу о хранении наркотиков без цели сбыта.
Некоторое время девушка провела в СИЗО, но затем была отпущена под подписку о невыезде. Рассмотрение ее дела по части 1 статьи 228 УК РФ проходило с октября прошлого года.
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