Героиню статьи в СМИ о наркотиках объявили в розыск

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Кузьминский суд Кузьминский суд Москвы объявил в розыск Анну Глазову, которая стала известна после выхода скандальной статьи о героине: в пятницу она не явилась на оглашение приговора за хранение наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Подсудимая не явилась на оглашение приговора, она объявлена в розыск постановлением суда от 7 февраля", - рассказал собеседник агентства.

Несмотря на отсутствие подсудимой, сегодня ей вынесли приговор - 1 год 8 месяцев колонии общего режима.

Статья "Героин - собственность модели" вышла в конце 2018 года на ресурсе "Батенька, да вы трансформер" и вскоре была заблокирована по требованию полиции как "формирующая положительный образ" наркомании. Материал повествовал о девушке, которая, как утверждается, "употребляет героин в течение 10 лет и почти не скрывается".

Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Глазову (позже она изменила имя на Тэо Логос) вскоре после выхода статьи задержала полиция и действительно нашла у нее героин. Как выяснилось, на тот момент она находилась в федеральном розыске по делу о хранении наркотиков без цели сбыта.